Condutores de van escolar e táxi frete são incluídos no projeto ‘Kit Pneus’ em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, ampliou as categorias que serão beneficiadas no projeto “Kit Pneus”, coordenado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), com a inclusão dos trabalhadores de táxi frete e condutores escolares. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 16/2, pelo chefe do executivo municipal.

Continua depois da Publicidade

“Essa é uma novidade muito boa para quem é taxista, mototaxista e motoboy, que serão contemplados com os jogos de pneus. Nós agora vamos ampliar para atender também os condutores de vans escolares e também os de táxi frete. Aqueles trabalhadores que sofreram muito com a pandemia, todos serão beneficiados”, destacou Almeida.

Ao todo, serão mais de 16 mil pneus doados pela prefeitura para dois mil taxistas, três mil mototaxistas, três mil motoboys, aproximadamente 300 condutores de vans escolares e outros 250 de táxi.

O critério de escolha dos beneficiados será baseado na lei municipal nº 12.009/2009. É necessário que os trabalhadores estejam regularizados junto ao sindicato de cada categoria e juntos aos órgãos fiscalizadores do município e do estado. Os recursos são do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeg).

Continua depois da Publicidade

“O prefeito David Almeida entende que essas novas categorias também foram atingidas durante a pandemia da Covid-19 com o fechamento dos comércios e com a paralisação das atividades presenciais nas escolas. Então, estamos inserindo essas duas importantes categorias para o recebimento do Kit Pneus”, apontou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

O projeto “Kit Pneus” vai contemplar um jogo de pneus para as cinco categorias. Inicialmente o projeto não contempla motoristas de aplicativos, mas esse benefício será anual, assim, a categoria pode ser incluída no ano seguinte.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a Semtepi, todas as informações serão disponibilizadas até o final de fevereiro.