Confira a programação da Feira da ADS em Manaus

Notícias de Manaus – A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) anunciou a programação das Feiras de Produtos Regionais em Manaus, que ocorrerão de terça-feira (29) até domingo (3). Além das edições regulares, esta semana contará com três feiras especiais.

Na sexta-feira (1º), haverá duas feiras: uma no estacionamento do Sistema Sepror, no Japiim, e outra na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), ambas das 8h às 12h. No sábado (2), a feira ocorrerá no Ramal do 14, na estrada do Puraquequara, das 7h às 14h.

PUBLICIDADE

Diego Augusto, gerente da ADS, destacou que as feiras são essenciais para gerar emprego e renda para os produtores locais. “Elas conectam os agricultores familiares com os consumidores, oferecendo produtos de qualidade em um ambiente seguro e confortável”, afirmou.

A programação regular inclui cinco edições de terça a quinta-feira e mais cinco no fim de semana, em locais estratégicos de Manaus. Os interessados podem aproveitar a variedade de produtos frescos e artesanais, ressaltando a importância do apoio à produção local.

Programação das Feiras