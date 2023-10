Confira a programação das feiras da ADS durante feriado prolongado em Manaus

Notícias de Manaus – As Feiras de Produtos Regionais do Governo do Amazonas, realizadas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), na região urbana e rural de Manaus, funcionarão normalmente durante o feriado prolongado desta semana. A programação acontecerá a partir desta terça-feira (10/10), no Sumaúma Park Shopping e no Manaus Plaza Shopping, das 14h às 19h.

Nas feiras da ADS, o consumidor encontra hortifrútis, doces e balas, queijos, peixes, mel, pães artesanais, além da venda de plantas e artesanato. Os alimentos comercializados nas edições, são produzidos por produtores da agricultura familiar da região metropolitana da capital amazonense, garantindo a qualidade do alimento ofertado ao consumidor.

“As edições serão realizadas ao longo desta semana, inclusive, no feriado. Nosso objetivo é fazer com que os nossos feirantes consigam comercializar os seus produtos. Além disso, estamos disponibilizando a programação para os clientes que não terão tempo de ir às feiras hoje (terça-feira) e amanhã (quarta-feira)”, explicou o gerente de feiras da ADS, Ray Hilton Lima.

Confira a Programação:

Terça-feira, das 14h às 19h

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada;

Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova.

Quarta-feira, das 15h às 19h

Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra;

Amazonas Shopping, Av. Djalma Batista, 482 – Parque 10 de Novembro.

Quinta-feira, das 14h às 19h

Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio;

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada.

Sexta-feira, das 15h às 19h

Shopping Ponta Negra, no estacionamento G, zona oeste de Manaus (Produtos Regionais, Orgânicos e Agroecológicos).

Sábado, das 5h às 11h

Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo;

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova;

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva;

Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis (das 5h às 10h).

Domingo, das 6h às 12h

Estacionamento da praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra;

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva.

