Confira a programação nos palcos do Festival ‘#SouManaus Passo a Paço 2025’

Evento terá atrações nacionais, artistas locais, atividades culturais e experiências para todas as idades.

Por Natan AMPOST

04/09/2025 às 05:00

Notícias de Manaus – O “#SouManaus Passo a Paço 2025”, festival considerado o maior evento gratuito de artes integradas do Brasil, oferecerá atrações para todos os públicos nos dias 5, 6 e 7 de setembro, a partir das 16h, promovendo inclusão, cultura e entretenimento. A programação do evento, organizada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), iniciou na terça-feira, 2/9, e conta também com uma programação extensa que reúne música, dança, gastronomia, teatro, cinema, esportes urbanos, games e muito mais.

Para o diretor-presidente da ManausCult, Jander Lobato, o megaevento é um verdadeiro encontro de identidades.

“O ‘#SouManaus’ é uma oportunidade única de democratizar o acesso à cultura, valorizando artistas locais e nacionais, ao mesmo tempo em que oferece experiências inovadoras para toda a população. Nosso objetivo é fazer com que Manaus seja um verdadeiro palco de arte e diversidade durante esses quatro dias”, disse.

Confira a programação nos palcos:

Palco Mangueirão

Quinta-feira, 4/9 – DJs, bandas locais e shows de artistas como Suzy Correa, Eterna Morada, Marcio Tinoco, Thiaggo Lima e Banda, Banda Uns e Outros.

Sexta-feira, 5/9 – DJ Cricket Bug, Maracatu Eco da Sapopema, Destilados, Experiência Manacaos, Tributo aos Mamonas Assassinas, Banda Orion, Banda Casulo, Banda Madalena.

Sábado, 6/9 – Cortejo + Show Bumbá Meu Bloco, Lico Magalhães – Beiradão, Banda Essence, Jhenifer Borher, The Stone Ramos, The Legions, Tomi Xote, Zona Tribal.

Domingo, 7/9 – “Sou Manaus Ancestralidade”, Marquinho Negritude, Clóvis e Banda, Tucumanos, Estatuto do Samba, Marcelo Nakamura.

Palco Malcher

Sexta-feira, 5/9 – DJ Fergadore, Projeto BORA BB, George Japa, Simone Mendes, Bruno e Marrone, Joelma.

Sábado, 6/9 – DJ DLírio, Somos Norte, David Assayag e Patrick Araújo, Ivete Sangalo, Pablo, Calcinha Preta.

Domingo, 7/9 – DJ Marcelo Cretin@, DJ Noelle, Uendel Pinheiro, Mikael, Gusttavo Lima, Péricles, Ludmilla, Xand Avião.

Palco Alfândega

Sexta-feira, 5/9 – Izabelle Ribeiro, DJ JC, Célio Costa, Padre Alessandro Campos, Três Dobras, DJ Di Andrade, Tony Salles, Eli Soares, Fernandinho.

Sábado, 6/9 – DJ Rani, Lucas Moura, Rap Manauara, DJ Yuri, BK, Poesia Acústica, Xamã.

Domingo, 7/9 – DJ Bsrapha, Overload, Critical Age, Paralamas do Sucesso, Paula Toller, MC Livinho, Dubdogz.

Programações culturais:

Museu da Cidade (Muma)

Sexta-feira, 5/9 – Grupo Plano Prefeito, Espetáculo Território Manauara.

Sábado e domingo, 6 e 7/9 – Gandicats.

Centro de Arqueologia de Manaus (CAM)

Quinta-feira, 4/9, 19h às 21h – Cine #SouManaus

Mercado de Origem da Amazônia (Complexo Boothline)

Quinta-feira, 4/9 – Aula-Show de Gastronomia (9h às 14h) e desfile “Tecelagem na Floresta” (19h30).

Sexta-feira, 5/9 – Passinho Kids

Dias 5 a 7/9 – Atividades gastronômicas e culturais das 17h às 23h.

Espaço Cultura Urbana

De 5 a 7/9 – Atividades de skate, parkour, slackline, batalhas de MC’s, breaking, all style, grime, k-pop, slam, cosplay, B-boys e bandas locais

Praça Dom Pedro II

Quinta-feira, 4/9 – Corrida #SouManaus — concentração às 19h, largada às 20h.

Teatro da Instalação

De 5 a 7/9 – Espetáculos: “Balões”, “Sebastião”, “A Luta”

De 5 a 7/9 – Stand-up Comedy com artistas como Teo Júnior, UGomez, Jansen Serra e Leandro Leite.

Estacionamento do Mirante Lúcia Almeida

Espaço Estação das Artes: artes circenses, bibliotecas, planetário, teatro Lambe-Lambe e espetáculos variados para crianças e adultos.

Estacionamento da ManausCult

Exposições de artes visuais e painéis artísticos.

Casarão Cassina – Sou Gamer Geek

De 5 a 7/9 – Torneios de Free Fire, Clash Royale, Digimon TCG, Brawl Stars, Pokémon Go, Just Dance, Street Fight 6, além de feiras, oficinas e atrações geek interativas.

O “#SouManaus” reafirma seu compromisso com a democratização da arte e da cultura, proporcionando experiências gratuitas e inclusivas, e posicionando Manaus como um polo de criatividade e diversidade artística.

