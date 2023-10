Confira as alterações de trânsito e transporte para o jogo entre Amazonas-FC e Botafogo-PB em Manaus

Notícias de Manaus – A Prefeitura de Manaus, através do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), preparou uma estrutura operacional de trânsito e transporte que vai interditar parte da circulação viária no entorno da Arena da Amazônia, zona Centro-sul da cidade, para a realização do jogo deste sábado, 7/10, entre os times Amazonas-FC e o Botafogo-PB. O duelo é válido pela 6ª rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol.

“Nós estamos montando esses desvios, para permitir que os torcedores possam ter acesso ao estádio com segurança. As vias no entorno da Arena serão interditadas até a dispersão total dos munícipes, que prestigiarão o jogo”, informou Stanley Ventilari, diretor de Operações de Trânsito do IMMU.

O IMMU trabalhará com efetivo de cem agentes de trânsito e fiscais de transportes, que darão suporte na travessia de pedestres e segurança viária.

Interdições no trânsito

As interdições começarão a partir das 14h e vão até as 19h. A avenida Torquato Tapajós será interditada a partir do viaduto de Flores.

A avenida Djalma Batista terá interdição no cruzamento com a avenida Pedro Teixeira.

A avenida Constantino Nery será interditada entre as avenidas Lóris Cordovil e Pedro Teixeira no sentido bairro/Centro.

O itinerário de transporte urbano também sofrerá alterações nas linhas que circulam nas proximidades do estádio devido aos eventos programados para o dia. As linhas da Estação Arena, em particular, serão transferidas para operar no Terminal Constantino Nery, T1, com retorno ao bairro programado a partir da praça da Saudade.

Já as linhas que circulam no sentido bairro/Centro pela Constantino Nery serão redirecionadas pela avenida Djalma Batista. No entanto, no sentido Centro/bairro, não haverá alterações na rota da Constantino Nery.

Desvios das linhas de ônibus

FLUXO AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS/AVENIDA CONSTANTINO NERY

As linhas 356, 448, 560, 640, no sentido bairro/Centro, seguem normalmente até a avenida Torquato Tapajós, avenida Djalma Batista, avenida Álvaro Maia, Avenida Brasil, avenida Elvira Dantas, avenida Brasil, avenida Constantino Nery, Normal.

As linhas 011, 302, 305, 306, 319, 320, 321, 324, 330, 430, 444, 454, 500, 357, 455 no sentido Centro, vão seguir normalmente até a avenida Torquato Tapajós, avenida Djalma Batista, avenida João Valério, avenida Constantino Nery, normal.

LINHAS DARCY VARGAS

BAIRRO/CENTRO (118, 540, 652)

Sentido Centro, segue normalmente até a avenida Darcy Vargas, avenida Dr. Theomario Pinto da Costa, retorno na rotatória das Letras, avenida Dr. Theomário Pinto, avenida Constantino Nery e normal.

T4/PONTA NEGRA (678)

Segue normal até a avenida Darcy Vargas, avenida Dr. Theomário P. da Costa, avenida Jacira Reis, avenida Rita Gama Barros, avenida Pedro Teixeira, normal.

LINHAS A200, A204, A222

BAIRRO/CENTRO

Centro, segue normalmente até a avenida Dom Pedro, avenida Dr. Theomário Pinto, avenida Constantino Nery, T1, praça da Saudade.

CENTRO/BAIRRO

T1, avenida Constantino Nery, avenida Álvaro Maia, avenida Brasil, rua Amaral dos Santos, rua Edna Pereira, rua Vicente Torres Reis, rua Emílio Ruas, avenida São Jorge, avenida Jacira Reis, retorno rotatória das Letras, rua Paxiúbas, avenida Dom Pedro, itinerário normal.

LINHA A036

BAIRRO/CENTRO – Segue normalmente até a avenida Coronel Teixeira, rua Guanapuris (antiga Ipase), avenida Compensa, avenida São Jorge, rua Emílio Ruas, rua Barão do Rio Branco, rua Amaral dos Santos, avenida Brasil, retorno no Centro de Convivência, avenida Álvaro Maia, T1.

CENTRO/BAIRRO

T1, avenida Epaminondas, terminal da praça da Matriz, avenida Getúlio Vargas, avenida Joaquim Nabuco, praça Santos Dumont, avenida Joaquim Gonzaga, avenida Álvaro Maia, avenida Brasil, rua Amaral dos Santos, rua Edna Pereira, rua Vicente Torres Reis, rua Emílio Ruas, avenida São Jorge, normal.

LINHAS A402, A407 E 654

BAIRRO/CENTRO

Segue normal até a avenida Djalma Batista, avenida João Valério, avenida Constantino Nery, T1, praça da Saudade.

CENTRO/BAIRRO

Rua Simão Bolívar, rua Ferreira Pena, avenida Constantino Nery, rua Pará, avenida Djalma Batista, normal.

LINHAS A202, A206 E A225

BAIRRO/CENTRO

Segue normalmente até a avenida Torquato Tapajós, avenida Djalma Batista, avenida João Valério, avenida Constantino Nery, T1, praça da Saudade.

CENTRO/BAIRRO

Volta: rua Simão Bolívar, rua Ferreira Pena, avenida Constantino Nery, rua Pará, avenida Djalma Batista, normal.

LINHAS 213, 219, 227, 215

BAIRRO/CENTRO

Segue normal até a avenida Loris Cordovil, rua Vivaldo Lima, travessa dos Franceses, avenida Desembargador João Machado, avenida Djalma Batista ou avenida Mário Ypiranga (215).

CENTRO/BAIRRO

Normal até avenida Djalma Batista, avenida Desembargador João Machado, avenida D, rua Criciúma (rua 8), rua Professora Rosa Gomes, rua Professor Abílio Alencar, normal.

LINHAS 010, 207, 214, 223 (215 VOLTA)

BAIRRO/CENTRO

Segue normal até rua Paxiúbas, rotatória das Letras, avenida Dr. Theomário Pinto, avenida Djalma Batista, avenida Álvaro Maia ou avenida Comendador Clementino.

CENTRO/BAIRRO

Segue normal até a avenida Djalma Batista, (alça de acesso UEA), avenida Dr. Theomário Pinto, avenida Dom Pedro, normal.

Veja os desvios de itinerários em anexo:

DESVIOS – JOGO AMAZONAS X BOTAFOGO PB

