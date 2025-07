Confira as alterações nas linhas de ônibus em Manaus

Uma das principais mudanças envolve a linha 017, que agora passará a atender o terminal Jorge Teixeira T4, com saída da Comunidade Uberê, saída do Ramal da Rainha.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.