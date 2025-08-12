A notícia que atravessa o Brasil!

Confira as localidades de Manaus que ficarão sem energia nesta quarta (13)

Serviços visam melhoria da qualidade no fornecimento.

Por Fernanda Pereira

12/08/2025 às 10:37

bairros sem energia Manaus 23 julho 2025

Foto: Divulgação

Notícias de Manaus – A Amazonas Energia informou que realizará desligamentos programados no fornecimento de energia elétrica em Manaus no próximo dia 13 de agosto, com o objetivo de executar serviços de manutenção e melhoria em sua rede.

As interrupções ocorrerão em diversos locais da zona rural, como o Ramal da Usina, Ramal do Dantas, Ramal São Francisco 3, Ramal Boca da Onça e Ramal Água Preta, entre outros.

Também estão previstas paradas no bairro Santo Antônio, nas ruas Dona Leopoldina e Comendador J.G. Araújo e adjacências.

Os horários das interrupções variam, com início por volta das 8h30 e término previsto entre 16h e 16h30, conforme o cronograma divulgado pela empresa.

A Amazonas Energia reforça que as programações são comunicadas com pelo menos 72 horas de antecedência, conforme a legislação vigente, e que imprevistos podem ocasionar o cancelamento dos serviços.

Os consumidores das áreas afetadas devem se preparar para as interrupções e tomar os cuidados necessários para minimizar os impactos. Para mais informações, a empresa recomenda acompanhar os comunicados oficiais.

Leia mais: Manutenção programada vai deixar diversos bairros de Manaus sem energia elétrica; confira a lista

Leia mais: Manutenção programada vai deixar diversos bairros de Manaus sem energia elétrica; confira a lista

