Confira linhas de ônibus que irão atender cemitérios de Manaus no Dia dos Finados

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus preparou uma logística de atendimento para receber o público que irá visitar seus entes nos cemitérios públicos, na próxima terça-feira, 2/11, Dia de Finados. Os dez campos-santos de Manaus – sendo seis na capital e quatro na zona rural – tem estimativa de receber 500 mil pessoas.

Os cemitérios irão funcionar de 7h as 18h, e mais de mil servidores municipais atuarão no atendimento e orientação ao público.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) frisa que no dia 30/10, próximo sábado, e no 1º/11, próxima segunda-feira, as linhas 126 e 641, que atendem o Cemitério Nossa Senhora Aparecida (Parque Tarumã), irão operar com frota de dia útil.

No próximo domingo, 31/10, as linhas 126 e 641 terão reforço na frota. Ainda no domingo, quatro linhas: 542 – Ouro Verde / T2 /Ponta Negra; 678 – T4-5 / V-8 / Ponta Negra; 120 – Ponta Negra / T1 / Centro; e ainda a 450 – Ponta Negra/Redenção/ Estação 4 – Parque das Nações/T3 terão seus itinerários estendidos para atender o Cemitério Tarumã.

Na terça-feira, 2/11, o IMMU determinou que as linhas que atendem o Cemitério Tarumã devem operar com total de 90 veículos. O reforço atenderá as linhas 120, 126, 450, 542, 641 e 678.

Ainda na terça-feira, linhas extras irão incorporadas ao sistema de transporte. A saber:

901 – T4-T5 / Avenida Cel. Teixeira / Cemitério Tarumã / Torquato Tapajós. A linha terá o mesmo itinerário da linha 678 até avenida Efigênio Sales / avenida Darcy Vargas / avenida Theomário Pinto / Rotatória das Letras / avenida Jacira Reis / Avenida Coronel Teixeira / avenida do Turismo / Cemitério Parque Tarumã / avenida do Turismo / avenida Santos Dumont / avenida Torquato Tapajós / rua Recife / avenida Efigênio Sales / Itinerário normal até T5/T4 igual a 678.

902 – Viver Melhor / Cemitério Tarumã. Mesmo itinerário da linha 356 até a avenida Torquato Tapajós / avenida Santos Dumont / avenida do Turismo / Rotatória do Complexo Ponta Negra / avenida do Turismo / avenida Santos Dumont / avenida Torquato Tapajós / Itinerário igual a 356 até o terminal da linha.

903 – Novo Israel / Cemitério Tarumã. Mesmo itinerário da linha 500 até a avenida Torquato Tapajós / avenida Santos Dumont / avenida do Turismo / Rotatória do Complexo Ponta Negra / avenida Coronel Teixeira / avenida Pedro Teixeira / avenida Constantinto Nery / Itinerário igual da 500 até o terminal da linha.

904 – T4 / Cidade de Deus / Nova Cidade / Cemitério Tarumã. Mesmo itinerário da linha 560 até a avenida Torquato Tapajós / avenida Santos Dumont / avenida do Turismo / Rotatória do Complexo Ponta Negra / avenida Coronel Teixeira / avenida Pedro Teixeira / avenida Constantino Nery / Itinerário igual da 560 até o terminal da linha.

Em relação a outros cemitérios da cidade, os usuários de transporte terão as seguintes opções de deslocamento:

– Cemitério Santa Helena (São Raimundo): 001 – Interbairros I / T2; 02 – Interbairros II / T1; 100 – São Raimundo / T1 / Praça da Saudade; 101 – São Raimundo / T1 / Centro; 16- Compensa / T1-2 / Praça da Saudade; 119 – Compensa / T1 / Centro; 129 – Transporte / Centro / Via Educandos / T2 / Cachoeirinha; 110 – avenida Brasil / T2 / Centro; e 112 – Santo Antônio / Centro

– Cemitério São Francisco (Morro da Liberdade): 004- Circular / avenida Sete de Setembro / T2 / Centro; 010 – Norte-Sul / E2 / T2 / Cacho.; 625 – Nova República / Educandos / Centro; 704 – Betânia / Centro; 705 – Mauazinho / T2 / Centro; 711 – Mauazinho / Panair / Centro.

– Cemitério Santo Alberto (Colônia Antônio Aleixo): 085 – Antônio Aleixo / T5; 604 – Antônio Aleixo / T2/Centro.