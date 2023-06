Confira lista de aprovados no PSC 2023 da Ufam e data para matrículas

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam), por meio da Comissão Permanente de Concursos (Compec), divulgou a lista com o resultado dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Contínuo (PSC 2023) para ingresso aos cursos de graduação oferecidos pela Instituição.

O PSC responde por metade das vagas dos cursos de graduação ofertados pela Ufam. No PSC concorrem apenas os candidatos que estão cursando o Ensino Médio e anualmente fazem as provas do concurso.

Na terceira e última etapa, ao fim do 3º ano, os estudantes decidem a que curso irão concorrer e em que modalidade, se reserva de vagas (cotas) ou ampla concorrência. Ficam com as vagas os candidatos melhores colocados, somadas as notas das três provas. Por ser seriado e por envolver somente quem está cursando o ensino médio, o PSC é considerada a melhor forma de ingresso ao ensino superior, se comparado ao Enem/Sisu, do qual participam candidatos de todo o país e de diversas idades.

Matrícula

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg) inicia a partir do dia 7 de junho o período de matrícula institucional (chamada regular) dos aprovados no Processo Seletivo Contínuo (PSC 2023). O acesso que ocorre via sistema ingresso.ufam.edu.br poderá ser feito somente a partir do dia 7 de junho até a data de 12 de junho, quando encerra o prazo de matrículas.

Os documentos necessários para a efetivação devem ser inseridos no sistema de acordo com a modalidade de inscrição do candidato.

Período letivo

As aulas dos cursos terão início no primeiro semestre letivo de 2023, previsto no Calendário Acadêmico para começar no dia 24 de julho de 2023, exceto as da turma constituída pelos 21 candidatos classificados para o curso de Fisioterapia, cujo início será no segundo semestre letivo de 2023.

Vagas remanescentes

Esgotada a lista de candidatos aprovados para um determinado curso de graduação presencial e havendo vagas não ocupadas após a conclusão da Chamada Regular, na hipótese da desistência, devidamente formalizada, de discentes anteriormente matriculado(a)s neste processo, a Proeg lançará Listas de Espera públicas, por meio de edital específico, utilizando a lista de espera disponibilizada pela Compec, visando ao preenchimento dessas vagas remanescentes e obedecendo aos critérios de classificação.

Para esta edição do PSC 2023 está prevista uma Chamada da Lista de Espera para os cursos cujo ingresso se dará no semestre letivo 2023/1º. O candidato que estiver com o status de “Em Lista de Espera” no resultado divulgado pela Compec deverá atentar para a data provável de 18 de julho para publicação do edital de chamada, na página da Proeg.

Confira aqui a lista dos candidatos aprovados nos curso da Ufam:

Edital-04-de-2023-Colocacao-Geral-dos-Candidatos-Aprovados (1)

Redação AM POST