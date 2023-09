Confira lista de bairros onde vacinação antirrábica estará disponível em Manaus

A Prefeitura de Manaus prossegue com o cronograma da etapa urbana da Campanha Anual de Vacinação Antirrábica Animal, que tem a meta de imunizar 255 mil animais na capital. Esta semana, as equipes de vacinadores e registradores que executam o serviço, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), estão percorrendo 16 bairros de todas as zonas geográficas da cidade.

As equipes trabalham em duplas, com um vacinador e um registrador, de segunda a sábado, das 8h às 12h, visitando casa por casa. Além disso, o CCZ também está oferecendo a vacina em três lugares fixos: no Centro de Convivência Padre Pedro Vignola (rua Tupinambá, 119, Cidade Nova); no Centro de Convivência da Família e do Idoso (rua Barreirinha, 14, quadra 45, São José); e na sede do CCZ, onde a vacina fica disponível durante todo o ano, de segunda a sexta, das 8h às 16h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O responsável pelo CCZ, Rodrigo Araújo, está orientando os donos de cães e gatos sobre as condições de saúde adequadas para que seus animais possam receber a vacina. “O animal também precisa ter, no mínimo, três meses. As nossas equipes estão preparadas para realizar o serviço e estão identificadas com uniforme oficial da campanha. É fundamental que os responsáveis pelos cães e gatos colaborem, recebendo bem esses profissionais, para que executem bem o seu trabalho. A vacina é obrigatória e é fundamental para dar proteção aos animais e aos seres humanos”, assinala o gerente.

Na zona Norte, os bairros que recebem a visita são Cidade de Deus, Aliança com Deus, Raio de Sol e Francisca Mendes. Na zona Sul de Manaus, os bairros contemplados são Betânia, Crespo, Morro da Liberdade, Santa Luzia, Educandos e Colônia Oliveira Machado.

Os bairros Coroado, Armando Mendes e Distrito Industrial, na zona Leste, também serão visitados pelas equipes do CCZ neste período. E, na zona Oeste, a força-tarefa concentra as ações no Tarumã-Açu (União da Vitória), comunidade São Pedro e Campos Sales.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O gerente do CCZ, Rodrigo Araújo, explica que o imunizante é disponibilizado durante o ano todo, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h, na sede do Centro de Controle de Zoonoses.

“É importante ressaltar o compromisso que os tutores devem ter com a saúde coletiva, protegendo seus animais com a vacina, que é obrigatória e deve ser recebida anualmente”, observa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cronograma

Zona Norte

25 a 27/9 – Cidade de Deus

28/9 – Aliança com Deus

29/9 – Raio de Sol

30/9 – Francisca Mendes

Zona Sul

27/9 – Morro da Liberdade

28/9 – Santa Luzia

29/9 – Educandos

30/9 – Colônia Oliveira Machado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Zona Leste

25 a 27/9 – Coroado

28 a 30/9 – Armando Mendes e Distrito Industrial

Zona Oeste

26 a 28/9 – Comunidade São Pedro

29/9 – Comunidade São Pedro / Campos Sales

30/9 – Campos Sales

Redação AM POST