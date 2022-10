Confira lista de selecionados para receber o ‘Auxílio Empreendedor 2022’ em Manaus

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), divulga, nesta segunda-feira, 10/10, a lista oficial dos três mil contemplados para recebimento do “Auxílio Empreendedor 2022”. O programa recebeu mais de 6,5 mil inscrições.

O auxílio no valor de R$ 500 será depositado em parcela única via conta digital social da Caixa Econômica Federal, dos beneficiados, a partir de 20 de outubro. A lista completa com os nomes dos beneficiados está disponível em semtepi.manaus.am.gov.br.

O programa Auxílio Empreendedor segue a Lei n° 2.915, de 21 de junho de 2022, sendo regulamentada pelo Decreto Municipal n° 5.364, de 26 de julho de 2022. Os pagamentos serão realizados por intermédio de recursos do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq).

“Estamos disponibilizando a lista dos beneficiados que passaram por todos os critérios, respeitando a legislação. Os pagamentos serão realizados ainda neste mês, a partir do dia 20. Nosso próximo passo é compartilhar os dados com o banco contratado, a Caixa Econômica Federal, para que possa checar se o beneficiado tem conta no banco, efetuando o pagamento automaticamente. Caso não tenha, o banco vai fazer a abertura da conta digital, realizando o pagamento em até três dias”, explica sobre o processo de pagamento do benefício, o secretário-executivo do Comitê de Crédito Municipal, Geison Assis.