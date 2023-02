Confira lista dos blocos e bandas de Carnaval 2023 em Manaus

Redação AM POST

Com dezenas de blocos de rua e o tradicional desfile das escolas de samba de Manaus, o Carnaval do Amazonas 2023 promete muita alegria e música. Para os foliões que escolheram a capital amazonense para curtir as festividades carnavalescas, a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) reuniu as principais programações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aos que curtem o carnaval de rua, a dica é um dos mais tradicionais blocos da cidade. A Banda Independente Confraria do Armando (Bica) é organizada pelo Bar do Armando, um reduto dos turistas e amazonenses, que completa 60 anos de existência em 2023. O tema da Bica deste ano homenageia o aniversário do bar, que inclusive já foi tombado como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Amazonas.

A banda acontece no dia 11 de fevereiro, Sábado Magro de Carnaval, a partir das 15h30, na rua Dez de Julho, Centro de Manaus, e tem como cenário o Teatro Amazonas e demais prédios do Centro Histórico. O evento é aberto ao público.

Outra opção é a Banda da Boulevard, que acontecerá no Domingo Magro, dia 12 de fevereiro, a partir das 15h. O bloco, criado em 1987, traz neste ano o som do beiradão, homenageando o músico amazonense Teixeira de Manaus. O ritmo ribeirinho se mistura às marchinhas que animam os foliões no bloco, que entra pela noite manauara.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A versão manauara do Galo de Recife, a Banda do Galo, já tem data marcada. No dia 21 de fevereiro, a partir das 16h, o evento tomará conta do Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus, no bairro Dom Pedro.

Fundada, em 2004, por um casal de pernambucanos que residiam em Manaus, a Banda do Galo já chegou a reunir mais de 140 mil foliões em uma única edição. Com entrada gratuita na pista, o bloco promete 10 horas de folia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Escolas de Samba

A tradição das escolas de samba já é antiga na capital amazonense e remonta a meados da década de 1940, quando foi fundada a primeira escola de samba da capital, chamada de Escola Mixta de Samba da Praça 14 de Janeiro. Já o primeiro desfile para o público aconteceu em 1947. Por conta de tanta história, Manaus conta com um público fiel e apaixonado pelos tradicionais desfiles de Carnaval.

Os desfiles acontecerão nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro, no Sambódromo, e têm entrada gratuita. Os dias de desfile são divididos entre agremiações que compõem o Grupo de Acesso B, Grupo de Acesso A e Grupo Especial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No dia 16 de fevereiro, quinta-feira, os desfiles começam com as escolas de samba do Grupo de Acesso B:

Unidos da Coophasa

Unidos da Cidade Nova

Legião de Bambas

Mocidade de Ipixuna

Meninos Levados

Império do Mauá

Leões do Barão Açu

Balaku Blaku

Gaviões do Parque 10

Já no dia 17 de fevereiro, sexta-feira, desfilam na passarela as escolas do Grupo de Acesso A:

Acadêmicos da Cidade Alta

Beija-Flor do Norte

Dragões do Império

Mocidade Independente do Coroado

Mocidade Independente da Raiz

Império do Hawai

Sem Compromisso

Tradição Leste

Presidente Vargas

No terceiro e último dia, 18 de fevereiro, Sábado de Carnaval, é a vez das aguardadas agremiações do Grupo Especial:

Vila da Barra

Unidos do Alvorada

Andanças de Cigano

Reino Unido da Liberdade

Mocidade Independente de Aparecida

A Grande Família

Primos da Ilha

Vitória Régia

A Amazonastur convoca os foliões a tirar as plumas e paetês do armário, curtir o Carnaval manauara e marcar o @visitamazonas nas redes sociais.