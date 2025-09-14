Confira localização das Unidades Móveis de Saúde da Mulher nesta segunda (14) em Manaus

Notícias de Manaus – A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informa que as Unidades Móveis de Saúde da Mulher irão atender as usuárias das zonas Norte, Leste, Oeste e Sul em novos endereços a partir desta segunda-feira, 15/9.

A estrutura do serviço móvel que atende a zona rural seguirá em funcionamento na mesma localização atual.

A unidade móvel que atende a zona Norte passa a receber as usuárias no bairro Cidade Nova, com base na rua Erva Sereno, 4-8, Parque das Garças, próximo da escola espírita Allan Kardec, a partir da segunda-feira, 15/9, até o dia 26/9.

Na zona Leste, o serviço itinerante vai funcionar no bairro Jorge Teixeira, na rua dos Cravos, em frente ao Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Josefina Pereira do Carmo. Os atendimentos no local seguem até 26/9.

As moradoras da zona Oeste poderão buscar o serviço móvel de saúde na avenida Anunciação, esquina com a rua Henrique Archer Pinto, próximo do campo do Buracão, no bairro Alvorada, até o próximo dia 3/10.

A estrutura móvel da zona Sul passará a ofertar atendimentos na rua Comandante Ferraz, 1.165, em frente ao campo de futebol Betanhão, no bairro Betânia, seguindo no local até 3/10.

Os atendimentos na zona rural continuam a ser ofertados na mesma localidade atual, no ramal do Gurgel, lote 46, na comunidade Novo Paraíso, com acesso pela rodovia federal BR-174, quilômetro 2. A unidade segue no local até a sexta-feira, 19/6.

Atendimentos

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher da Semsa Manaus ofertam atendimento exclusivamente para o público feminino, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, inclusive pontos facultativos da administração municipal, sempre das 7h às 17h.

A carteira de serviços inclui consultas médicas e de enfermagem, consulta inicial do pré-natal, coleta e exame preventivo do câncer do colo uterino, mamografia, ultrassonografia, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), vacinação do calendário básico, planejamento reprodutivo e dispensação de medicamentos.

Para acesso aos serviços, as usuárias devem apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (SUS).

Confira os locais de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher

Zona Norte

Rua Erva Sereno, 4-8, Parque das Garças, próximo à escola espírita Allan Kardec – Cidade Nova

De 15 a 26/9

Zona Leste

Rua dos Cravos, em frente ao Cmei Josefina Rosa de Mattos Pereira do Carmo – Jorge Teixeira

De 15 a 26/9

Zona Oeste

Avenida Anunciação, esquina com rua Henrique Archer Pinto, próximo ao campo do Buracão – Alvorada

De 15/9 a 3/10

Zona Sul

Rua Comandante Ferraz, 1.165, em frente ao campo de futebol Betanhão – Betânia

De 15/9 a 3/10

Zona rural

Ramal do Gurgel, lote 46, comunidade Novo Paraíso, na rodovia BR-174, quilômetro 2

De 1º a 19/9