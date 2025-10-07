A notícia que atravessa o Brasil!

Confira o cronograma das Feiras de Produtos Regionais que vão acontecer em Manaus nesta semana

Programação inclui 10 feiras fixas e seis edições especiais em diferentes pontos da capital, promovendo agricultura familiar e economia solidária.

Por Jonas Souza

07/10/2025 às 13:37 - Atualizado em 07/10/2025 às 14:05

Notícias de Manaus – A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) divulgou o cronograma das Feiras de Produtos Regionais desta semana, que acontecem entre os dias 7 e 12 de outubro em diversos pontos de Manaus. Ao todo, serão 16 edições, sendo 10 fixas e seis especiais, com o objetivo de ampliar o acesso da população aos produtos da agricultura familiar e fortalecer a economia solidária.

De acordo com a chefe do Departamento de Negócios Agropecuários e Pesqueiros (Dnap) da ADS, Loiana Brito, o cronograma especial começou nesta terça-feira (07/10), na sede da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc), na zona sul de Manaus.

Na quarta-feira (08/10), a feira será realizada no Parque Rio Negro, no bairro São Raimundo, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Já na quinta-feira (09/10), a ação chega ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), localizado no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul.

Na sexta-feira (10/10), duas edições acontecem simultaneamente: uma na sede do Sistema Sepror (Sepror, Adaf, ADS e Idam), no bairro Japiim, e outra na Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), no Centro. A programação especial encerra no sábado (11/10), no ramal Frederico Veiga, na zona rural de Manaus.

“Além dessas edições especiais, a população pode contar com as nossas edições habituais, ao longo da semana. Em todos os locais, os consumidores podem fazer suas compras com conforto e segurança. Venham nos prestigiar e aproveitar o melhor da agricultura familiar e economia solidária”, ressaltou Loiana Brito.

Programação das Edições Especiais

  • Terça-feira (07/10): Sede da Seduc – Rua Waldemiro Lustoza, nº 250, Japiim II (8h às 16h)

  • Quarta-feira (08/10): Parque Rio Negro – Rua Beira Mar, nº 121, São Raimundo (16h às 20h)

  • Quinta-feira (09/10): Ipaam – Av. Mário Ypiranga, Parque Dez (7h às 11h)

  • Sexta-feira (10/10):

    • UGPE – Rua Jonathas Pedrosa, Centro (9h às 15h)

    • Sistema Sepror – Av. Carlos Drummond de Andrade, nº 1.460, Japiim (8h às 12h)

  • Sábado (11/10): Ramal Frederico Veiga, km 2 da BR-174 (7h às 14h)

Feiras Fixas da Semana

  • Terça-feira (07/10): Shopping Sumaúma (Cidade Nova) e Manaus Plaza Shopping (Chapada), das 14h às 19h

  • Quarta-feira (08/10): Shopping Ponta Negra, das 14h às 19h

  • Quinta-feira (09/10): Praça de Alimentação do Dom Pedro e Manaus Plaza Shopping, das 14h às 19h

  • Sábado (11/10): Centro Cultural dos Povos da Amazônia (Crespo), Centro de Convivência Padre Pedro Vignola (Cidade Nova) e km 29 da AM-010 (sentido Rio Preto da Eva)

  • Domingo (12/10): Complexo Turístico da Ponta Negra e km 29 da AM-010

As feiras da ADS se tornaram uma tradição entre os manauaras, oferecendo frutas, hortaliças, peixes, mel, ovos, laticínios e diversos outros produtos diretamente do produtor ao consumidor. Além de movimentar a economia local, a iniciativa reforça o compromisso do Governo do Amazonas com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento do setor primário.

As feiras da ADS se tornaram uma tradição entre os manauaras, oferecendo frutas, hortaliças, peixes, mel, ovos, laticínios e diversos outros produtos diretamente do produtor ao consumidor. Além de movimentar a economia local, a iniciativa reforça o compromisso do Governo do Amazonas com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento do setor primário.

