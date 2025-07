Confira os bairros de Manaus que vão ficar sem energia elétrica nesta quinta (25)

Notícias de Manaus – A Amazonas Energia realizará nesta quinta-feira (25/07) uma série de desligamentos programados em Manaus, como parte das ações de manutenção e melhoria da rede elétrica. As interrupções temporárias no fornecimento de energia acontecerão em vários bairros da capital, com horários que variam ao longo do dia, conforme o cronograma da empresa.

A medida, segundo a concessionária, tem o objetivo de assegurar a confiabilidade no sistema de distribuição de energia elétrica. Conforme determina a legislação, os desligamentos programados são informados com pelo menos 72 horas de antecedência. Em caso de condições adversas que impeçam a realização dos serviços, as interrupções poderão ser canceladas.

PUBLICIDADE

Leia mais: Gratuidade na energia elétrica começa a valer para 60 milhões de brasileiros

Confira os bairros e horários de interrupção:

Tarumã – Av. Sócrates Bonfim: das 08h05 às 15h

PUBLICIDADE

Cidade Nova – Núcleo 11 (ruas 77, Dona Luna de Alencar, Rogério Guimarães e adjacências): das 07h20 às 17h

Ponta Negra – Condomínio Alphaville 2 (área interna): das 08h30 às 12h30

PUBLICIDADE

Zona Rural – Ramal do Canoeiro (BR-174, km 17): das 08h30 às 16h

Flores – Rua Jorge Luiz Milani e adjacências, incluindo Condomínio Life Flores: das 08h às 13h

PUBLICIDADE

Cidade Nova – Rua Professora Elvira Pereira, esquina com Rua Edealina (Monte Sinai): das 09h às 16h

São José Operário – Rua Gessi com Rua das Palmeiras: das 09h às 16h30

Aleixo – Avenida Efigênio Salles e adjacências: das 09h às 16h30

Redenção – Rua Santa Helena com Rua São Marco e adjacências: das 13h30 às 17h

A empresa orienta que os consumidores se programem para minimizar transtornos durante o período de interrupção e reforça o compromisso com a melhoria contínua do serviço prestado.