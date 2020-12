Confira os bairros que ficarão sem água nesta quinta-feira em Manaus

Redação AM POST

Uma parada programada no Sistema Hidráulico do Mocó, para obras de melhorias dos reservatórios do local, deve deixar nove bairros da Zona Sul de Manaus sem água nesta quinta-feira (10). A assessoria da Águas de Manaus informou que a intervenção será realizada no período entre as 6 horas da manhã e o meio-dia.

Durante o intervalo, algumas áreas dos bairros Praça 14 de Janeiro, Cachoeirinha, Adrianópolis, São Francisco, Conjunto Eldorado, Conjunto Manauense, Conjunto Ica Paraíba, Nossa Senhora das Graças e Aleixo, podem apresentar oscilações no abastecimento de água.

O abastecimento começa a retornar, de forma gradativa, assim que os trabalhos forem concluídos. A normalização completa acontecerá em até doze horas após o término da intervenção.

Reserve Água

A concessionária Águas de Manaus pede que os moradores dos bairros abrangidos pela parada programada façam uso consciente e se possível, reservem água tratada para o período.

Para minimizar os impactos, atividades que utilizam muita água, como lavagem de roupa, limpeza de casa ou similares devem ser evitadas pela população durante a parada programada. A Águas de Manaus vai monitorar o abastecimento de locais como hospitais, Unidades Básicas de Saúde na região abrangida e disponibilizará carros pipa para abastecer estes pontos, caso haja necessidade.

Qualquer ocorrência que necessite intervenção da concessionária deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br, aplicativo Águas APP.

