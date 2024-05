Confira os locais de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher em Manaus

Notícias de Manaus – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informa os locais de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher para a próxima semana. Após reposicionamento, as estruturas do serviço que atendem as zonas distritais de saúde Leste e Sul passarão a receber as usuárias em novos endereços, a partir da segunda-feira (27), enquanto as demais, nas zonas Norte, Oeste e rural, seguirão em atividade em suas localizações atuais.

A partir da segunda-feira (27), o serviço móvel de Saúde da Mulher da Semsa passa a atender as moradoras da zona Leste em nova base, na rua dos Granitos, 175, no bairro Tancredo Neves. Já a estrutura da zona Sul estará na rua Cel. Ferreira de Araújo, bairro Petrópolis, próximo ao residencial Petrópolis e ao Centro de Atenção Integral à Criança (Caic) Alexandre Montoril.

Na zona Norte, a estrutura do serviço móvel prossegue situada na rua Querubim, nº 16, próximo à Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, no bairro Novo Israel. As usuárias da zona Oeste continuam sendo atendidas na rua Cecília Bernardo Cabral, bairro Compensa, atrás da Unidade de Saúde da Família (USF) Leonor de Freitas. A estrutura que serve a zona rural segue em funcionamento na USF Ada Viana, na comunidade Nova Canaã, no Km 41 da rodovia BR-174.

Na zona Leste, o serviço móvel mantém as atividades no novo local até o dia 7 de junho. Na zona Sul, a estrutura ficará até o dia 14 no novo endereço. Nas zonas Norte, Oeste e rural, os equipamentos continuam nos endereços atuais até a sexta-feira, 31/5.

As usuárias em busca de atendimento nas Unidades Móveis de Saúde da Mulher podem se dirigir diretamente a qualquer uma das estruturas e apresentar o documento de identidade e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, em dias úteis.

Avanço

O serviço móvel da Semsa entrou em funcionamento há dez meses e atualmente conta com cinco estruturas, uma para cada Distrito de Saúde (Disa). Elas ofertam atendimento exclusivo para o público feminino, ofertando às usuárias serviços e procedimentos da carteira da atenção básica, com reforço da prevenção do câncer de mama e do colo uterino e do acompanhamento pré-natal.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, destaca que as unidades superaram, neste mês, a marca de 100 mil procedimentos realizados. “São serviços que asseguram às mulheres detectar o câncer de mama ou do útero de forma precoce, começar o acompanhamento em saúde na gestação. Serviços, enfim, que permitem a essas usuárias viver mais e melhor, com saúde”, afirma.

O atendimento nas estruturas, conforme Shádia, inclui consultas médicas e de enfermagem, consulta inicial do pré-natal, mamografia, ultrassonografia, coleta e exame preventivo, testes rápidos para detecção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), vacinação e dispensação de medicamentos.

“As unidades itinerantes atuam principalmente nas áreas carentes da assistência básica, de modo que esses serviços sejam prestados para aquelas mulheres mais precisam deles”, complementa Shádia.

Endereços

Confira os locais e datas de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher da prefeitura

Zona Norte

Rua Querubim, nº 16, próximo à Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil Novo Israel

De 20 a 31/5

Zona Leste

Rua dos Granitos, 175, bairro Tancredo Neves

De 27/5 a 7/6

Zona Oeste

Rua Cecília Bernardo Cabral, s/n, bairro Compensa, atrás da USF Leonor de Freitas

De 13 a 31/5

Zona Sul

Rua Coronel Ferreira de Araújo, bairro Petrópolis, próximo ao conjunto habitacional Petrópolis e ao Caic Alexandre Montoril

De 27/5 a 14/6

Zona Rural

USF Ada Viana, na comunidade Nova Canaã, no Km 41 da rodovia BR-174

De 6 a 31/5