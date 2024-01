Confira os locais de provas do concurso do TRT-11 que acontecem em Manaus

Notícia do Amazonas – Com um total de 40.401 inscritos, o concurso público para provimento dos quadros permanentes de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) e cadastro de reserva está prestes a realizar suas provas no próximo domingo, dia 4.

Na capital Manaus, 33.907 candidatos se inscreveram, enquanto em Boa Vista, o número de inscritos foi de 6.494. O edital de convocação, divulgado em 10 de janeiro, detalha as datas, horários e locais das provas, que serão realizadas nas duas cidades conforme a opção indicada pelos candidatos no formulário de inscrição. Diversas escolas de Ensino Médio e faculdades públicas e privadas foram selecionadas como locais de prova.

Os candidatos poderão confirmar os locais de prova por meio do cartão informativo, enviado por e-mail e disponibilizado no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), responsável pela organização do concurso. Aqueles que não receberem o cartão informativo têm até três dias antes das provas para entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) da FCC pelo telefone (011) 3723-34388 ou consultar o site da instituição.

As provas serão realizadas em dois turnos: pela manhã, a apresentação ao local de prova inicia às 8h (horário de Manaus e Boa Vista), com fechamento dos portões às 8h30. As provas serão objetivas e discursivas, com redação para os cargos de técnico judiciário em todas as áreas e especialidades, com duração total de 4 horas e 30 minutos.

No período da tarde, a apresentação ao local de prova começa às 14h30, com fechamento dos portões às 15h. As provas objetivas e discursivas serão para os cargos de analista judiciário em todas as áreas e especialidades, também com duração total de 4 horas e 30 minutos.

Manaus

FACULDADE ESTÁCIO DO AMAZONAS AV. ARISTOCRÁTICO,79 – CHAPADA

UNINORTE AV.JOAQUIM NABUCO. 1232-CENTRO

UNINORTE AV.JOAQUIM NABUCO. 1365-CENTRO

UNINORTE RUA 10 DE JULHO, 873 – CENTRO

UNINORTE AV. DJALMA BATISTA, 122 – PARQUE 10 DE NOVEMBRO

FAMETRO AV. CONSTANTINTO NERY, 3204 – CHAPADA

FAMETRO AV. CONSTANTINTO NERY, 1924 – CHAPADA

FAMETRO AV. UTAZ MIRIM, 8565 – TANCREDO NEVES

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS -UEA AV. CARVALHO LEAL. 1777 – CACHOEIRINHA

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS – UEA AV. DARCY VARGAS, 1200 – PARQUE 10 DE NOVEMBRO

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS – UEA AV. DJALMA BASITA, 2470 – CHAPADA

C.E.T.I ÁUREA PINHEIRO BRAGA AV. BRASIL S/N – COMPENSA III

C.E.T.I PROF. DJALMA DA CUNHA BATISTA AV. GENERAL RODRIGO OTÁVIO, 1600 – JAÍIM

C.E.T.I ELISA BESSA FREIRE AV. ITAÚBA, S/N – JORGE TEIXEIRA

C.E.T.I MARCANTONIO VILAÇA II AV. MAX TEIXEIRA, S/N – CIDADE NOVA

E.E ALDEIA CONHECIMENTO PROF. RUTH GONÇALVES AV. NOEL NUTELS, S/N – CIDADE NOVA