Confira os pontos de vacinação contra Covid-19 ofertados em Manaus neste sábado (07)

Notícias de Manaus – Nove unidades de saúde da Prefeitura de Manaus oferecem a aplicação da vacina contra a Covid-19 neste sábado, 7/10, como continuidade à campanha de imunização contra a doença, coordenada na cidade pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). As unidades estão espalhadas por todas as regiões da cidade e funcionam das 8h às 12h.

A disponibilidade da vacinação aos sábados é parte da estratégia da Semsa para facilitar o acesso da população ao imunizante, contribuindo para o controle e prevenção da Covid-19, que continua afetando a população, conforme enfatiza o subsecretário de Gestão da Saúde da Semsa, Djalma Coelho.

“Com a vacinação, Manaus superou o quadro grave na saúde pública advindo da pandemia e hoje mantém a Covid-19 sob controle. Mas a doença continua circulando, e as vacinas ainda são importantes para evitar a disseminação e surgimento de novas variantes do vírus”, diz.

Djalma recomenda que as pessoas procurem o ponto de vacinação mais próximo para começar ou atualizar o esquema vacinal contra a doença. Para receber a vacina, ele lembra que é necessário apresentar um documento de identidade com foto, CPF ou cartão do SUS.

“A vacina é indicada para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade. Quem é pai, mãe ou responsável por crianças, leve seus filhos até 12 anos para também receber a dose e todos ficarem protegidos, com menos riscos de agravos ou complicações pela doença”, pontua.

O esquema vacinal contra a Covid-19 inclui duas doses do esquema primário e dose de reforço, segundo as recomendações do Ministério da Saúde.

Para consultar a situação vacinal e as doses a receber, os usuários podem utilizar a plataforma on-line Imuniza Manaus (http://imuniza.manaus.am.gov.br), bastando selecionar a opção “Consultar minhas doses” e informar o número do CPF.

Confira os pontos de vacinação da Semsa abertos neste sábado, 7/10:

Zona Norte

Clínica da Família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul

USF Áugias Gadelha – Rua A, s/nº, Cidade Nova 1

USF Major PM Sálvio Belota – Rua João Monte Fusco (antiga rua das Samambaias), nº 786, Santa Etelvina

Zona Sul

USF Doutor José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores

Zona Leste

USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi dos Palmares

USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário

USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves

Zona Oeste

USF Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória

USF Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº, Compensa 1

