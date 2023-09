Confira os pontos de vacinação que serão ofertados nesta semana em Manaus

Manaus/AM – A vacina contra a Covid-19 será ofertada em 74 pontos de imunização distribuídos em todas as zonas geográficas da cidade de segunda ( 25), a sexta-feira (29). A população pode buscar a vacina nas unidades de saúde com horário de funcionamento regular, das 8h às 17h, e também nos nove estabelecimentos de saúde que ofertam o serviço no horário ampliado, das 8h às 20h. Os endereços e horários de funcionamento de cada unidade podem ser consultados pelo link.

Para receber a vacina os usuários devem apresentar documento oficial de identidade com foto, CPF ou Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

A vacina está disponível para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade. Aqueles que já iniciaram o esquema inicial, podem verificar se estão dentro do prazo para receber a segunda dose ou dose de reforço na plataforma Imuniza Manaus, informando o número do CPF.

A população a partir de 12 anos pode ser vacinada em qualquer um dos 74 pontos de vacinação, mas as pessoas menores de 12 anos, acompanhados dos pais ou responsáveis, precisam se vacinar nas unidades específicas, sendo 14 delas voltadas a bebês de 6 meses a 4 anos de idade, e 35 voltados ao atendimento das crianças de 5 a 11 anos.

Doses

As unidades disponibilizam doses das vacinas monovalentes e bivalentes. Os imunobiológicos monovalentes são utilizados como primeira e segunda doses do esquema inicial para as pessoas a partir dos 6 meses de idade, e também como dose de reforço para adolescentes de 12 a 17 anos, que não fazem parte de grupos prioritários.

As vacinas bivalentes, que oferecem proteção reforçada contra o coronavírus, são aplicadas como dose de reforço no segmento a partir de 18 anos e em adolescentes de grupos com maior vulnerabilidade às formas graves da doença.

