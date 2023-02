Confira proibições na Ponta Negra durante Carnaval

Redação AM POST*

Carnaval com segurança sempre é uma fórmula garantida para boas recordações, e se for na praia, a brincadeira fica ainda mais segura seguindo dicas e recomendações das equipes da Prefeitura de Manaus, que atuam diariamente no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste.

Para o chefe do Pelotão de Guarda-Vidas, tenente do Corpo de Bombeiros, Aluísio Cruz, os foliões que forem usar o balneário no fim de semana e no período carnavalesco devem atentar para o uso correto e seguro da praia e do banho.

“Quem tem hábito de ingerir bebida alcoólica com mais intensidade deve atentar que seus sentidos são afetados, ficando menos aguçado, e a pessoa fica com a capacidade comprometida de flutuar, mergulhar e nadar”, reforçou o tenente.

E outro ponto de destaque é o cuidado com crianças, para que nunca fiquem sozinhas, nem por um instante. “Em razão do volume de frequentadores, a responsabilidade deve ser redobrada de pessoas com crianças, para não as perderem de vista. E chamamos atenção ainda para o respeito ao limite das boias de segurança para que os banhistas não ultrapassem”, disse.

Cruz comentou que as orientações do Corpo de Bombeiros são para evitar acidentes e incidentes e que os foliões possam brincar na praia de forma segura e responsável.

Proibições

Com o aumento de frequentadores, a coordenação do complexo alerta para a segurança e o bom uso das instalações, lembrando os itens proibidos no parque.

Garrafas de vidro são proibidos na praia por questões de segurança, por serem perfurocortantes. Em média, a comissão que atua na gestão do complexo tem feito a apreensão e recolhido entre 150 e 180 garrafas por semana. Os permissionários que trabalham no complexo são proibidos, por contrato, de vender bebidas engarrafadas em vidro. A orientação é que o público frequentador não leve para o espaço, garrafas e objetos de vidro, perfurocortantes ou similares, sob pena de apreensão dos mesmos.

A recomendação é que façam uso de garrafas plásticas para transportar bebidas. A comissão que coordena a gestão do parque faz diversas abordagens orientando e apreendendo os objetos proibidos.

O trabalho é feito como orientação e informação, e as medidas de prevenção devem ser individuais, com a colaboração da população. Na praia e no balneário também não é permitido fazer churrasco ou fogueiras.

“Solicitamos ainda que pessoas com seus cães de estimação não entrem no rio com os animais. O espaço é público e muitos frequentadores ficam incomodados em tomar banho com cachorros ao lado. A segurança e o bem-estar de todos são nossas maiores preocupações”, afirmou o coordenador da comissão do parque, Alberto Maciel.

Acesso

O acesso à praia do complexo é permitido de segunda a domingo, das 6h às 17h. A Prefeitura de Manaus ressalta que é importante respeitar as normas de uso do espaço e não ultrapassar o cordão de isolamento na água, colocado pela equipe de salva-vidas do Corpo de Bombeiros, que indica a área de segurança dos banhistas no rio.

Não apenas os frequentadores devem respeitar as marcações, mantendo sua segurança, mas também os proprietários de embarcações. Agentes de segurança, como Guarda Municipal e Polícia Militar, atuam para retirada de quem insiste em desrespeitar o uso correto no balneário.

Além do horário indicado para banho, até as 17h, e a preocupação com as crianças dentro do rio, a recomendação principal é o cuidado no consumo de bebidas alcoólicas. O horário visa o bom uso da praia, uma vez que a visibilidade no rio Negro, de águas escuras, fica prejudicada com o anoitecer. Os salva-vidas estão no local até as 17h.

Os corpos permanentes de segurança, incluindo Guarda Municipal, com ciclopatrulha, a Polícia Militar e bombeiros atuam no monitoramento da praia e na segurança dos banhistas, bem como na segurança e manutenção do patrimônio de todo o complexo. Equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) também reforçam a higiene do calçadão e da praia perene.