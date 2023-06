Confira quem são os campeões do Festival Folclórico do Amazonas

Foram declarados campeões do 65° Festival Folclórico do Amazonas 18 grupos folclóricos nas nove modalidades da categoria Bronze e nove da Prata. A apuração iniciou às 9h desta segunda-feira (26), e finalizou às 18h, no auditório do Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na bola da Suframa, Crespo, na zona sul da capital com a presença dos presidentes dos grupos.

Os envelopes foram abertos, conforme regulamento, contendo as notas dos cinco jurados responsáveis pela avaliação da apresentação dos 81 grupos folclóricos que integraram a programação no período de 11 a 25 de junho, no Centro Cultural Povos da Amazônia, além das 18 danças do grupo “Mostra Folclórica”, que se apresentaram nos dois primeiros dias de evento.

As danças vencedoras da Bronze sobem para a categoria Prata no próximo festival, e os campeões da categoria Prata sobem para a Ouro. Para ser considerado campeão, a exigência era que o grupo tivesse pontuação mínima de 70% dos itens avaliados, segundo o regulamento.

O resultado foi comemorado pelos grupos folclóricos. De acordo com o coordenador da dança Cacetinho da Belo Horizonte, do bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, Ynifle Pereira, seu grupo estava parado há oito anos e só conseguiu retornar, graças à oportunidade dada pela Manauscult em 2022, quando a Prefeitura de Manaus liberou acesso para a categoria Bronze.

“Voltamos lá para baixo, na categoria de acesso. Então, para nós, foi um retorno muito bom, voltando lá do começo, nos tornamos campeões na categoria Bronze. Hoje, campeões da Prata. E, vamos fazer um trabalho, para no ano que vem sermos melhores ainda”, comemorou, Ynifle.

A reestruturação da arena de apresentações das danças contribuiu para a evolução dos grupos, incluindo o aumento no valor do fomento repassado, de forma antecipada, às danças.

Durante 15 dias, cerca de 4,5 mil brincantes se apresentaram para um público de mais de 120 mil pessoas. Veja o resultado final com o nome dos vencedores de cada categoria.

Categoria Bronze

Ciranda: Águias de Ouro

Quadrilha Tradicional: Afobados na Roça

Dança Nordestina: Pisada do Sertão

Quadrilha Cômica: Escolinha na Roça

Quadrilha de Duelo: Renascer

Cacetinho: Cacetinho Belo Horizonte

Dança Alternativa: Tsunami na Roça

Dança Regional: Grupo Simetria Norte

Categoria Prata

Dança Alternativa: União Hit Dance

Quadrilha Cômica: Folia e Fuleragem

Tribo: Tikunas Belezas Naturais

Dança Nordestina: Cabras de Lampião

Ciranda: Princesinha da Vila

Quadrilha de Duelo: Os Intocáveis na Roça

Dança Internacional: Daraj

Quadrilha Tradicional: Explosão na Folia

Cacetinho: Tarianos do Ifam

Dança Nacional: Xote Noda de Caju

Redação AM POST