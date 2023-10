Confira recomendações para evitar problemas de saúde relacionados à exposição à fumaça em Manaus

Notícias de Manaus– Por conta do retorno da fumaça proveniente das queimadas, o município de Manaus precisou alterar seu status para “Mobilização”, que é o segundo nível em uma escala de cinco. Isso indica que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade devido a esse evento previsto ou a partir da análise de dados de especialistas.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) tem recomendado que a população adote medidas de proteção individual para evitar problemas de saúde relacionados à exposição à fumaça. Uma das principais recomendações é o uso de máscaras. Além disso, é importante manter a hidratação oral reforçada, consumindo principalmente água. A lavagem dos olhos e do nariz com soro fisiológico também é recomendada para evitar o ressecamento e a irritação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Estamos em um cenário atípico e é importante que todos adotem alguns cuidados, com atenção especial às crianças, aos idosos e aos que são mais sensíveis às condições climáticas, como as pessoas que têm rinites alérgicas e asma, por exemplo”, alerta a titular da Semsa, Shádia Fraxe, destacando que a exposição à fumaça pode causar desde desconfortos leves e passageiros a sintomas como dor de cabeça e dor de garganta, dificuldade respiratória, lacrimejamento e vermelhidão nos olhos e crises alérgicas.

No ambiente doméstico, a utilização de umidificadores, vaporizadores ou até mesmo uma bacia com água pode ajudar a deixar os cômodos mais úmidos, reduzindo a concentração de partículas no ar.

Para reduzir a exposição à fumaça, além das medidas de proteção respiratória, é aconselhável evitar aglomerações, circular em áreas próximas a queimadas e sair nos horários de maior calor, que são do final da manhã até o meio da tarde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No caso de agravamento dos sintomas, especialmente dificuldade para respirar (falta de ar), é fundamental que a pessoa procure uma unidade de saúde de pronto atendimento para receber a devida assistência.

Apesar de ser um fenômeno recorrente em determinadas regiões do país, a fumaça das queimadas pode causar uma série de problemas de saúde, principalmente respiratórios. A exposição prolongada às partículas presentes na fumaça pode desencadear sintomas como tosse, falta de ar, irritação nos olhos, nariz e garganta, além de agravar problemas preexistentes, como asma e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As partículas presentes na fumaça, especialmente aquelas menores do que 2,5 micrômetros (PM2,5), têm maior facilidade de penetração nas vias respiratórias e podem chegar diretamente nos alvéolos pulmonares, onde ocorre a troca gasosa. Isso pode causar inflamação, irritação e até mesmo danos aos pulmões.

Além disso, a fumaça das queimadas contém uma série de substâncias tóxicas, como monóxido de carbono, dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis. A inalação dessas substâncias pode causar danos ao sistema cardiovascular, aumentando o risco de ataques cardíacos e derrames.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Portanto, é fundamental adotar medidas de proteção e evitar a exposição prolongada à fumaça das queimadas, principalmente para grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias crônicas.

Ação das autoridades para combater as queimadas e a fumaça

Diante do aumento das queimadas e da fumaça em Manaus, as autoridades têm buscado medidas para combater esse problema. Uma das ações é a intensificação da fiscalização e repressão de atividades ilegais que contribuem para as queimadas, como o desmatamento e invasões de áreas protegidas.

Além disso, equipes de bombeiros e brigadistas têm realizado o combate direto aos focos de incêndio, utilizando técnicas de combate aéreo e terrestre. Essas ações visam controlar os incêndios e reduzir a quantidade de fumaça liberada na atmosfera.

Outra medida importante é a conscientização da população sobre os impactos das queimadas e a importância de evitar o uso do fogo de forma indiscriminada. Campanhas educativas e de divulgação de informações também são realizadas para informar a população sobre os riscos à saúde e o impacto ambiental causado pelas queimadas.

Redação AM POST*