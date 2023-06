Confira resultado preliminar da seleção para residentes jurídicos da PGE-AM

A Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM), por meio da Escola Superior de Advocacia Pública (Esap), divulgou, nesta sexta-feira (16), o resultado preliminar do processo seletivo para o Programa de Residência Jurídica. O documento está disponível no site www.pge.am.gov.br, na aba Esap.

A PGE-AM anunciou, também, a abertura de prazo para interposição de recursos. O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado da prova subjetiva deve apresentá-lo com clareza e objetividade, exclusivamente, por meio de formulário Google Forms, no link https://forms.gle/JXvLC78kMpRPuLah8, a partir de segunda-feira (19), com encerramento previsto para às 23h59 da quarta-feira (21).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Folhas de respostas

As folhas de respostas dos candidatos podem ser solicitadas diretamente no e-mail [email protected].

Resultados

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Todos os resultados estão disponíveis no site www.pge.am.gov.br, na aba Esap.

Redação AM POST