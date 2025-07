Congresso de Enfermagem Oncológica traz IA e inovação ao centro do debate em Manaus

Notícias Policiais – O avanço das tecnologias na área da saúde será o grande destaque do 8º Congresso de Enfermagem Oncológica, que acontecerá junto ao 8º Congresso Pan-Amazônico de Oncologia, promovido pela Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon). Os eventos estão programados para os dias 12 a 14 de novembro, no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping, e prometem reunir profissionais de diversas especialidades com um objetivo comum: discutir como a inovação pode transformar o cuidado ao paciente com câncer.

Com inscrições abertas no site oficial, o congresso trará uma série de palestras e painéis que envolvem pesquisa clínica, telessaúde, inteligência artificial, e equidade nos cuidados oncológicos. De acordo com a coordenadora do evento, Júlia Mônica Benevides, a proposta é proporcionar uma experiência enriquecedora para os participantes. “Será um espaço valioso para troca de conhecimentos, atualização profissional e geração de ideias que possam melhorar a prática assistencial e impulsionar pesquisas alinhadas às nossas realidades”, destacou.

PUBLICIDADE

A programação das palestras acontecerá das 14h às 17h, e o acesso se dá mediante inscrição no Congresso Pan-Amazônico. Entre os temas que serão abordados estão: o uso de algoritmos na comunicação com pacientes, prevenção de eventos adversos na assistência, e o papel da navegação do paciente oncológico no tratamento humanizado.

Leia também: Pistoleiro invade clínica, mata homem e deixa outro ferido em Manaus; veja vídeo

O tema central desta edição é: “Tecnologia e Inteligência Artificial: criando sustentabilidade e equidade na Oncologia”. A proposta é oferecer uma abordagem multidisciplinar, reunindo não apenas profissionais da enfermagem, mas também de áreas como nutrição, fisioterapia e psicologia, reforçando a importância de um cuidado integral ao paciente.

PUBLICIDADE

Além da programação científica, o evento também será uma oportunidade de networking e fortalecimento da comunidade acadêmica e assistencial que atua no enfrentamento do câncer na região Amazônica.