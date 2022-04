Conheça as cinco novas especialidades médicas atendidas no Caic+, em Manaus

Redação AM POST

O atendimento no Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caic+) Dra. Maria Helena Freitas de Goes, no bairro Novo Israel, zona norte de Manaus, passou a alcançar uma parcela maior da população. Reinaugurado nesta segunda-feira (25/04) pelo governador Wilson Lima, a unidade agora conta com novas especialidades médicas, atendendo a faixa etária de 0 a 17 anos.

Continua depois da Publicidade

Com a ampliação, crianças e adolescentes passam a contar com novas especialidades médicas, além da pediatria, como a neuropediatria, nutrologia, ortopedia, psiquiatria e infectologia.

“Nós tínhamos um trabalho que começava na fase de bebê. Foi muito importante (a ampliação), porque essa faixa etária dos 12 aos 17 ficava perdida. O Caic agora proporciona um ambiente propício para crianças e que o adolescente se sinta confortável para continuar seu atendimento; não só para a odontologia, mas para as vacinas, para o atendimento médico, para o acompanhamento psicológico, para evitar gravidez na adolescência”, detalhou a odontopediatra Fernanda Venturin, que atua na unidade há mais de 20 anos.

O novo perfil beneficia famílias como a da técnica de enfermagem Maria Regina Araújo, que agora, além do filho Vinícius, de 10 anos, também pode levar a sobrinha, Jéssica, 14, que antes não poderia ser atendida no Caic+.

Continua depois da Publicidade

“Já trouxe a minha sobrinha, vou trazer mais um outro sobrinho, porque o atendimento aqui é diferenciado, muito bom. Nosso agradecimento ao Governo do Estado, por ter dado esse olhar especial para a nossa comunidade”, disse Maria, enquanto a sobrinha era atendida na odontopediatria.

“O atendimento com a doutora Fernanda é maravilhoso. Depois dessa revitalização eu não podia deixar de trazer os meninos, porque é muito bom o atendimento, dela e de toda a unidade, ainda mais depois dessa revitalização. Para o bairro é muito importante, para nós da comunidade. Eu moro aqui há 20 anos e ainda não tinha visto uma revitalização aqui no nosso Caic”, acrescentou a técnica de enfermagem.

Continua depois da Publicidade

Mais atendimentos – O Caic+ Dra. Maria Helena Freitas de Goes é a terceira unidade do tipo reinaugurada, em Manaus, neste ano. Com as reformas e a implementação do novo perfil de atendimento, os números devem continuar a crescer, a exemplo do Caic+ Ana Braga, primeira unidade deste tipo de atendimento totalmente revitalizada, em janeiro. A reestruturação na unidade da zona leste permitiu um aumento de 170% nos atendimentos, que chegaram a 2.218, em janeiro de 2022.

Neste ano, a expectativa é que sejam ofertadas, aproximadamente, 9,6 mil consultas especializadas por mês.

Continua depois da Publicidade

Outra unidade entregue neste ano foi o Caic+ Alberto Carreira, que supre uma demanda de atendimentos especializados e era muito esperado por moradores da região. Cerca de 90 mil pessoas moram no bairro da Compensa, o quarto mais populoso de Manaus, na zona oeste da capital.

Telemedicina – Por meio da implantação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), o Caic+ Dra. Maria Helena Freitas de Goes também contará com atendimento em telemedicina nas especialidades de Neuropediatria e Psiquiatria Pediátrica, pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein (SBIBHAE).

“Para nós vai ser muito bom, porque a gente depende do Caic. Já precisava da reforma e que fosse logo entregue para a comunidade. Desde quando meu filho nasceu, há nove anos, eu sempre trouxe ele aqui no Caic, ele sempre foi tratado por aqui, todos os exames médicos, dentista, tudo foi feito por aqui”, celebrou Luiz Carlos da Silva, presidente da Associação de Moradores da comunidade América do Sul, da zona norte.

O novo perfil de atendimento Caic+ é resultado de ações do projeto Criança Amazonas, que faz parte do programa Saúde Amazonas, lançado pelo governador Wilson Lima e executado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

As reformas dos Caics são fruto da parceria entre a SES-AM, o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), que executou os trabalhos. A revitalização do Caic+ do Novo Israel, incluindo a reforma e mobiliário, contou com recursos do FPS no valor de R$ 633.196,31.

O agendamento de atendimentos no Caic+ Especialidades ocorre via Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), seguindo critérios de prioridade e gravidade.

* Com informações da assessoria de imprensa