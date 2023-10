Conheça os novos conselheiros tutelares eleitos em Manaus

Manaus/AM – Finalizando mais uma etapa do processo eleitoral, foi encerrada, no fim da noite deste domingo (1°), a apuração dos votos para a escolha dos 50 novos membros titulares do Conselho Tutelar da capital amazonense durante o quadriênio 2024-2027.

O processo de apuração foi realizado no Parque Municipal do Idoso, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul, onde, no total, foram apurados 89.550 votos válidos de 486 urnas espalhadas pelas zonas urbana e rural do município.

A partir de segunda-feira (2), os boletins de urna apurados poderão ser conferidos pela população por meio do portal da transparência eleicoes2023.manaus.am.gov.br.

Conselheiros titulares eleitos:

O município de Manaus conta, atualmente, com dez conselhos tutelares espalhados por todas as zonas da cidade, cada um com cinco conselheiros titulares.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a titularidade de cada zona de atuação do Conselho Tutelar no município.

Zona centro-sul:

1. José Daniel Serrão da Silva – 1.194 votos;

2. Ana Beatriz Fernandes Silva – 910 votos;

3. Francisco Coelho de Souza Neto – 854 votos;

4. Gabrielly da Silva Dias – 584 votos;

5. Ruziney Rodrigues Ribeiro – 560 votos;

Zona norte I:

1. Ana Paula Mesquita de Araújo – 2.537 votos;

2. Fabíola Mateus dos Reis – 1.614 votos;

3. Elino da Silva dos Santos – 1.333 votos;

4. Emanuel Melo de Araújo – 1.273 votos;

5. Gyovanna Ingrid Nascimento da Silva – 1.125 votos;

Zona norte II:

1. Rubem Lima Menezes – 1.295 votos;

2. José Raimundo Maia da Silva – 776 votos;

3. Suzy Anne Lima Maia – 733 votos;

4. Jailson Ribeiro dos Santos – 480 votos;

5. João Bosco Nery de Oliveira – 360 votos;

Zona sul I:

1. Kirk Jober Isaac Sahdo – 2.013 votos;

2. Ana Campos Guimarães – 1.862 votos;

3. Cristiane Souza dos Anjos – 1.065 votos;

4. Clayf Alberto Araújo de Souza – 1.034 votos;

5. Diane Maria Dias Penha – 834 votos;

Zona sul II:

1. Petrônio Martins Carlos Neto – 1.183 votos;

2. Carlos Farias Lima – 1.014 votos;

3. Luiz Paulo Oliveira de Moraes – 936;

4. Willick Barbosa de Sousa – 896 votos;

5. Adryanne Sales de Souza – 708 votos;

Zona leste I:

1. Walter Hubmayer – 1.838 votos;

2. Altacy Mota Miranda – 1.658 votos;

3. Hildo Almeida da Silva – 1.525 votos;

4. Adan Lucas Coelho de Sá – 1.489;

5. Luana Caroline Benitah de Moraes – 1.335 votos;

Zona leste II:

1. Marcos Lima da Cunha – 1.514;

2. Carla Olívia Simplício Ribeiro – 1.251;

3. Marlina Silva de Jesus – 1.185 votos;

4. Angela Aguiar dos Santos – 1.154 votos;

5. José Weverton Rodrigues Agostinho – 1.140 votos;

Zona oeste:

1. Mayra Ferreira da Silva Evangelista – 2.421 votos;

2. Raquel Souza da Cunha -1.555 votos;

3. Robert Muller Pinheiro Borges – 1.348 votos;

4. Cleber Antônio de Lima Pinheiro – 973 votos;

5. Ivanildo Vidinha Gomes – 956 votos;

Zona centro-oeste:

1. Felipe Sahdo da Silva – 1.590 votos;

2. Morine Pimenta Silva – 1.009;

3. Maria Valcélia Dias de Oliveira – 993 votos;

4. Leidinalva do Nascimento Martins – 870 votos;

5. Antônio Carlos Solano Martins – 743 votos;

Zona rural:

1. Manoel Francisco da Silva Junior – 749 votos;

2. Jefferson Soares da Silva – 428 votos;

3. José Edimilson Maia Britto – 368 votos;

4. Mirian de Jesus Lima Solano – 260 votos;

5. Marinêz Paz do Nascimento – 207 votos;

Redação AM POST