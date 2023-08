Mudanças no Trânsito do Conjunto Osvaldo Frota em Manaus. Saiba mais sobre a matéria

Condutores de veículos e motoristas de transporte público que trafegam em vias do conjunto Osvaldo Frota, bairro Cidade Nova, zona norte, devem ficar atentos às mudanças de sentido de algumas vias do local, a partir da próxima segunda-feira (14).

As principais vias do conjunto, a Avenida Iritama e rua 31 (antiga travessa Itubera) passarão a ter sentido único para melhorar a fluidez de veículos. No caso da Iritama, os carros irão trafegar no sentido da Avenida C para a Avenida B. No caso da rua 31, esta ficará em sentido único em direção à Avenida Iritama.

Transporte

As linhas de ônibus 042, 418 e 422 sofrerão alterações com a mudança de sentido das vias. As linhas 418 e 422 (no sentido Centro) sairão do terminal do bairro e seguirão pela rua Iritama e avenida B e depois itinerário normal.

A linha 422 (no sentido bairro) seguirá pelas avenidas Irianeópolis, C, Iritama, B, Irianeópolis, C e, então, chega ao terminal do bairro no conjunto Osvaldo Frota.

Por fim, a linha 042 também será alterada, no sentido para o Terminal de Integração 3 (T3). A linha partirá do terminal do bairro, então segue pela rua 31 (travessa Itubera), rua Itabaiana e avenida C, então segue o itinerário normal.

Agentes de trânsito estarão no local, nos primeiros dias de mudanças, para orientar condutores sobre as alterações no fluxo de veículos.

