Conselheira Yara Lins revoga a própria decisão e libera contrato bilionário feito por Arthur Neto para coleta de lixo em Manaus

Redação AM POST

A conselheira do Tribunal de Constas do Amazonas (TCE-AM), Yara Lins, revogou, nessa quinta-feira (18), a própria decisão, de mais de um mês atrás, de suspender a prorrogação por 15 anos de contratos bilionários da Prefeitura de Manaus para coleta de lixo na capital. A revogação consta no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal.

Os contratos com as empresas Tumpex Empresa Amazonense de Coleta de Lixo Ltda. e Construtora Marquise S/A., aditivados até 2035 no final da gestão do ex-prefeito Arthur Virgílio Neto, foram alvos do MPC (Ministério Público de Contas). Em dezembro do ano passado, o procurador Ruy Alencar pediu a suspensão de parte dos efeitos das prorrogações, atendida em fevereiro deste ano por Yara Lins. Em 15 anos, o valor será de R$ 2,7 bilhões.

Na decisão de 9 de fevereiro, que suspendeu os contratos, a conselheira Yara Lins levou em consideração “suposta irregularidade derivada da renovação de um contrato, que em princípio já teria sido julgado ilegal” pelo próprio TCE.

“Entendi, em primeiro momento, pela caracterização da fumaça do bom direito, consistente na probabilidade de deferimento futuro da pretensão meritória devido à plausibilidade do direito substancial invocado pelo Ministério Público de Contas, e pela caracterização do periculum in mora, na espécie de risco de lesão ao interesse público, haja vista a insegurança jurídica que o não cumprimento de decisão desta Corte de Contas, somada à afronta à Lei de Licitações poderiam trazer”, diz no documento.

Na decisão de revogação da suspensão dos contratos, Yara Lins afirma, portanto, que existem diversas dúvidas, sendo necessário ouvir as partes.

“Entendo que pairam sobre o procedimento diversas dúvidas que precisam ser melhor esclarecidas e elucidadas na instrução ordinária, tendo em vista que se trata de um assunto extremamente complexo e que deverá ser feito através de uma apreciação minuciosa de todos os documentos apresentados”, disse.