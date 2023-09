Conselheiro do TCE-AM critica Presidente do IPAAM por querer construir lixão perto do Rio Tarumã-Açu

Amazonas – Josué Neto, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE), criticou na tarde desta quinta-feira (28), Juliano Valente, presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) afirmando que ele quer instalar uma lixeira a poucos metros do Rio Tarumã, contribuindo para a destruição ambiental. A publicação foi nas redes sociais do conselheiro.

Josué Neto comentou sobre o calor, queimadas, incêndio, fumaça, rios secos e morte de animais. “Nunca o Amazonense sentiu tanta falta do período chuvoso como está sentindo hoje. O capitalista selvagem tem que se tornar o ambientalista selvagem, urgente!”, disse.

Abaixo da postagem, o conselheiro do TCE-AM escreveu: “E o IPAAM, senhor Juliano Valente, presidente do IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, tá se esforçando para instalar uma lixeira, aterro a poucos metros do Rio Tarumã. É o fim do Mundo, quem deveria proteger a natureza, está matando a natureza”, finalizou ao se referir ao presidente do IPAAM.

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) suspendeu as licenças que haviam sido concedidas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) para a construção e operação de um aterro sanitário no km 13 da BR-174, próximo ao Igarapé Leão no Rio Tarumã-Açu.

Foi determinado um prazo de 45 dias para a Prefeitura de Manaus apresentar um plano de implementação do novo aterro sanitário da cidade e de migração da operação do atual.

Segundo o TCE, o panorama da situação levou o conselheiro conceder a medida cautelar de a suspensão das Licenças de Operação e de Instalação, devido aos riscos irreversíveis ao meio ambiente que poderiam ser causados pela operação do aterro.

Veja a postagem do conselheiro nas redes sociais:

Suyanne Lima – Redação AM POST