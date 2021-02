Conselho Regional de Engenharia pede realização de perícia em viaduto deixado pelo ex-prefeito Arthur Neto

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Como último ato ao concluir a gestão, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, inaugurou o complexo viário Professora Isabel Victoria, localizado na avenida Max Teixeira, em frente à entrada do conjunto Manoa, bairro Cidade Nova, zona Norte, só que agora o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM) pediu a realização de uma perícia no local por motivo de segurança pois a construção aparenta várias irregularidades.

O Crea-AM recomendou à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) que não fosse realizado o serviço de concretagem no viaduto do Manoa, previsto para ocorrer nesta terça-feira (23), tendo em vista a necessidade de realização de perícia no local. O ofício, encaminhado na segunda-feira (22), foi atendido pelo poder executivo municipal.

“O complexo viário do Manoa é de extrema importância para desafogar o fluxo de veículos na região, o qual, sabe-se, é intenso, razão pela qual todos os cuidados devem ser adotados para evitar intercorrências na obra que comprometam sua solidez e a segurança da população manauara”, diz o presidente do Conselho, engenheiro Afonso Lins, em ofício.

Na semana passada, integrantes do GT Obras Públicas, acompanhados pelo presidente do Crea-AM, eng. Afonso Lins, estiveram no local para uma primeira inspeção sobre o trabalho que vem sendo realizado. A obra, inaugurada no último dia do ano, precisou ser fechada para reparos em menos de 24 horas.

Segundo o Coordenador do GT de Obras Públicas do CREA, Eng. Civ. Robson Ferreira, o Conselho está atuando de forma proativa na questão, buscando identificar, no estrito aspecto técnico, os problemas existentes e dando sua contribuição, sugerindo soluções para viabilizar a operação daquele equipamento urbano.

Para o coordenador-adjunto do GT de Obras Públicas, eng. civ. Frank Albert, a presença do Grupo de Trabalho no Viaduto do Manoa demonstra a preocupação do Conselho com as obras que afetam o dia-a-dia de Manaus. “Essa parceria entre o gestor municipal e o Conselho de Engenharia tende a elevar o nível das obras executadas em nossa cidade e se estender a todo o estado do Amazonas”, destacou Frank Albert, que também é o presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – Amazonas (Ibape-AM).

Arthur Neto deixou para inaugurar as pressas diversas obras no fim de seu mandato, após oito anos no poder.