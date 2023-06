No domingo, 11, três crianças em situação de abandono foram resgatadas de uma casa localizada no bairro São José, zona leste de Manaus. Uma das crianças foi encontrada suja com fezes e hematomas no rosto. Ele é uma pessoa com deficiência (PcD).

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe do conselho tutelar conseguiu chegar até as crianças após denúncia anônimas dos vizinhos. Uma das vítimas tem seis anos de idade e relatou agressões praticadas pela mãe.

Moradores informaram que a mãe é usuária de drogas e sempre costuma deixar os filhos sozinhos na casa e sem comida.

As crianças foram levadas para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Redação AM POST