Construção do viaduto ‘Passarão’ é anunciada em Manaus e vai custas R$ 86 milhões

Notícias de Manaus – A mobilidade urbana de Manaus receberá um reforço significativo nas próximas semanas. O prefeito David Almeida (Avante) anunciou, nesta terça-feira (22), a assinatura da ordem de serviço para a construção de um novo viaduto na zona Oeste da capital amazonense, no cruzamento das avenidas Brasil e Coronel Teixeira. O local é um dos mais congestionados da cidade, por ligar os bairros Compensa, Santo Agostinho e Nova Esperança.

Com investimento previsto de aproximadamente R$ 86 milhões, a obra será executada com recursos próprios da Prefeitura e operações de crédito já aprovadas. O novo complexo viário será batizado de viaduto “Passarão”, em homenagem ao empresário amazonense conhecido na região.

“Vamos dar a ordem de serviço para a construção do viaduto, o Passarão, ali na avenida Brasil e Coronel Teixeira. São cerca de R$ 86 milhões que serão investidos neste complexo viário”, afirmou David Almeida durante o anúncio oficial.

Entrega antes do prazo

O contrato prevê 18 meses de execução, mas a expectativa da gestão municipal é concluir a obra antes desse prazo. Segundo o prefeito, a mesma antecipação já foi alcançada nas obras dos viadutos da avenida das Torres, entregues com antecedência ao cronograma.

“Temos os recursos garantidos, não dependemos de convênios, e isso nos dá agilidade para executar com mais rapidez. Vamos adiantar essa obra como adiantamos os dois viadutos que fizemos ali na avenida das Torres”, explicou Almeida, ressaltando que a independência financeira da prefeitura é um dos diferenciais da atual administração.

Mais mobilidade

Além do novo viaduto, David Almeida também informou que a prefeitura está preparando outra intervenção viária estratégica: a interligação da avenida Max Teixeira com a avenida do Turismo. O objetivo é reduzir os gargalos de trânsito em uma das regiões mais congestionadas da capital.

“Estamos trabalhando muito com a questão viária. O verão chegou, já iniciamos a recuperação asfáltica e temos muitas ordens de serviço para serem dadas. Vamos avançar para melhorar a vida das pessoas na habitação, no turismo, na segurança, na infraestrutura e também na mobilidade urbana”, declarou o prefeito.

Verão e aceleração das obras

Com o início do chamado verão amazônico, a prefeitura intensifica os serviços de recuperação asfáltica e execução de obras estruturantes. A gestão de David Almeida promete acelerar as entregas e transformar a paisagem urbana de Manaus, com foco na melhoria da fluidez do trânsito e da qualidade de vida da população.

Além do aspecto viário, as intervenções também fazem parte de um pacote maior de investimentos em áreas como habitação, segurança, turismo e infraestrutura urbana.

O viaduto “Passarão”, segundo avaliação de técnicos da prefeitura, vai contribuir diretamente para a redução de congestionamentos na zona Oeste e será fundamental para melhorar a logística de deslocamento entre as zonas Oeste e Centro-Sul da cidade.