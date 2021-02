Consumidores lotam o Centro de Manaus na reabertura do comércio

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Uma grande concentração de pessoas foi vista no Centro de Manaus nesta segunda-feira (22) dia de reabertura parcial do comércio no Amazonas, concedida em novo decreto do Governo do Estado com regras sanitárias a serem seguidas. Os ajustes nas medidas de enfrentamento à Covid-19, também mantém restrição de circulação de pessoas das 19h às 6h.

O comércio está autorizado a funcionar para atendimento presencial das 9h às 15h de segunda a sábado. Os domingos deve permanecer fechado.

Várias pessoas estão aproveitando a reabertura para comprar roupas e sair com a família. Conforme decreto governamental anunciado na última sexta-feira (19), a população deve usar máscaras, álcool em gel e evitar aglomerações.

Conforme observado pela reportagem nesta manhã no Centro da capital, os cuidados básicos não estão sendo tomados por algumas pessoas, como uso de máscara e respeito ao distanciamento social. Ruas do calçadão comercial ficaram lotadas e a circulação de pessoas foi intensa a partir das 9h, horário permitido para a abertura das lojas.

As medidas de isolamento severas adotadas pelo governo do Amazonas foram necessárias e fez com que Manaus saísse da fase roxa (mais grave) para a vermelha (menos crítica).