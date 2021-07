Contemplados em Manaus com o Auxílio Esporte devem receber os cartões até esta sexta

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Os contemplados com o Auxílio Estadual ao Esporte, residentes na capital amazonense, têm até esta sexta-feira (23/07) para receber o cartão do benefício emergencial. As entregas estão sendo realizadas na Vila Olímpica de Manaus, localizada na avenida Pedro Teixeira, Dom Pedro, de 8h às 14h. Após a conclusão dessa etapa, o Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), dará início ao planejamento estratégico para entrega dos cartões no interior.

Dos 589 atletas, paratletas e professores de educação física contemplados com o Auxílio Estadual, em Manaus, 91 ainda não compareceram para receber o cartão do benefício. “É o último dia de entrega na capital amazonense. Ao concluirmos esta primeira etapa, vamos iniciar a entrega dos cartões aos atletas e profissionais do interior do estado. “, afirma o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

No interior do Amazonas, os 134 profissionais e atletas considerados elegíveis para receber o auxílio, de acordo com a documentação apresentada à Faar pelas Federações Desportivas e pelo Conselho Regional de Educação Física (CREF8), deverão entrar em contato com a Faar a partir de segunda-feira (26/07) até a sexta-feira (30/07), pelo número (92) 98532-4959, para a operacionalização de entrega dos cartões.

“Agora, os atletas e profissionais contemplados que moram nos municípios do interior devem entrar em contato com a Faar para que seja alinhado o processo de entrega dos cartões. Vamos definir o cronograma e concluir as entregas para todo o Amazonas, conforme determinação do governador Wilson Lima”, completa Jorge Oliveira.

O valor do Auxílio Estadual ao Esporte de R$ 600 será pago em três parcelas mensais de R$ 200. A primeira parcela do benefício é disponibilizada no cartão do beneficiário 48h após o recebimento do mesmo. Informações acerca do saldo, extrato e redes credenciadas podem ser consultadas através do aplicativo Avancard, que pode ser baixado na loja de aplicativos oficial do aparelho celular.