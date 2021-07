Continuam buscas para encontrar um dos adolescentes que pularam em igarapé de Manaus para pegar bola

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Corpo de Bombeiros segue as buscas nesta terça-feira (13) para localizar o adolescente Edmundo Alencar, que desapareceu ontem (12) juntamente com colegas após pularem em um igarapé, no bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus, na tentativa de pegar uma bola que caiu no local, mas se afogaram e não voltaram mais.

Continua depois da Publicidade

“As buscas continuam aqui, com esse trabalho de superfície, mas utilizando uma ferramenta chamada espinhel, que faz uma varredura no leito do rio e vai arrastando qualquer objeto que se encontre e, encontrando, no caso, o corpo, esse espinhel vai puxando a vítima”, explicou o Tenente-Coronel Arraz.

No início da madrugada, por volta das 00h35, o corpo de Moisés Alves, de 17 anos, foi encontrado pelos bombeiros. Ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para posteriormente ser entregue à família.

Policiais da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) disseram que os adolescentes brincavam de futebol em uma quadra no Centro de Convivência Magdalena Arce Daou. Por volta de 17h, a bola caiu no igarapé, que passa na Avenida Brasil.