Contribuintes de Manaus devem ficar atentos a falsos e-mails de cobranças

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus alerta e comunica aos contribuintes que não envia e-mails contendo links diretos para pagamento ou anexos com guias referentes a tributos e taxas municipais. O único meio para saldarem seus tributos é via portal Manaus Atende (http://manausatende.manaus.am.gov.br), onde o próprio cidadão imprime sua segunda via do Documento de Arrecadação Municipal (DAM).

O pagamento deverá ser realizado somente junto aos bancos credenciados pelo município: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Basa, Caixa Econômica, Loterias e Bancoob.

“Estamos fazendo esse alerta devido aos relatos de contribuintes recebidos pela equipe que atua na nossa gerência de cobrança administrativa. Fomos informados que e-mails estão sendo encaminhados para as pessoas para cobrar tributos como Alvará e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), usando o nome da prefeitura de forma fraudulenta”, relatou o subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armínio Pontes.

Pontes alertou ainda que a única comunicação que a prefeitura realiza com o contribuinte via e-mail são lembretes sobre os vencimentos mensais dos tributos, no entanto esses comunicados não descrevem valores, nem contêm anexos ou links diretos para pagamento.

“O contribuinte precisa estar atento e verificar a origem do e-mail, quem está enviando a mensagem. Nossos comunicados sempre são remetidos por meio do e-mail de domínio exclusivo da prefeitura: [email protected]”, pontou o subsecretário.