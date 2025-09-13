Contribuintes recebem prêmios no sexto sorteio do IPTU Premiado em Manaus

Notícias de Manaus – O sexto sorteio da campanha IPTU Premiado 2025 contemplou novos contribuintes de Manaus nesta sexta-feira (12/9), em cerimônia realizada no auditório da Subsecretaria da Receita, na avenida Japurá, Centro. A iniciativa da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação (Semef) busca incentivar o pagamento em dia do imposto e reforçar a importância da participação cidadã na construção de uma cidade mais equilibrada.

Entre os contemplados, o grande destaque foi o aposentado Gilson de Oliveira, que recebeu o prêmio de R$ 40 mil. Emocionado, ele relatou a surpresa ao ser informado sobre a vitória e destacou a relevância de manter a adimplência. “Chegou em boa hora, estava realmente precisando. É uma forma de exercer nossa cidadania e ainda sermos recompensados. Recomendo a todos que paguem seus impostos em dia”, disse.

A campanha, criada em 2022, integra o Programa Municipal de Educação Fiscal e já se consolidou como um dos principais mecanismos de valorização dos contribuintes de Manaus. De acordo com o coordenador em exercício do Grupo de Educação Fiscal, Francisco Moreira, ainda restam quatro sorteios neste ano, incluindo dois especiais com prêmios de R$ 200 mil e R$ 300 mil.

“Estamos valorizando quem cumpre com suas obrigações. Essa é uma política contínua da Prefeitura de Manaus para estimular a adimplência e ao mesmo tempo reconhecer a importância da contribuição dos cidadãos para o desenvolvimento da cidade”, destacou Moreira.

Além da cerimônia, a Semef aproveitou para reforçar que o vencimento da sétima parcela do IPTU 2025 ocorrerá na próxima segunda-feira, 15 de setembro. Os contribuintes que quitarem o imposto até essa data estarão automaticamente aptos a participar do próximo sorteio, previsto para o final do mês.

Para facilitar o pagamento, a prefeitura disponibiliza o aplicativo Manaus Atende Digital, acessível em dispositivos Android e iOS. A ferramenta também oferece o recurso IPTU Digital, que substitui o carnê físico e garante desconto anual de 2% para quem aderir à modalidade. Outra opção é acessar o portal de serviços Manaus Atende ou solicitar informações pelos canais oficiais — telefone 156 ou WhatsApp (92) 3672-1600.