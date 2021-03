Coronel Menezes testa positivo para covid e cancela viagem a Apuí

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Coronel Menezes (Patriota) testou positivo para o coronavirus (Covid-19), na manhã desta terça-feira, 30/04, após ser submetido à exames. O ex-militar do Exército Brasileiro iria viajar para o Distrito de Santo Antônio do Matupi, em Manicoré, e Apuí, mas cancelou a viagem após a confirmação do resultado.

Continua depois da Publicidade

Menezes sentiu febre e já iniciou o tratamento de combate à doença e encontra-se em situação estável. Ele ficará em isolamento, na sua casa, respeitando os protocolos recomendados.

Coronel agradece as mensagens de carinho e afirmou que, assim que liberado pelos médicos, retornará com o cronograma de viagens pelo interior do Estado.

* Com informações da assessoria de imprensa