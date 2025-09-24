A notícia que atravessa o Brasil!

Coronel Rosses comete gafe ao pedir sessão solene para aniversário da Câmara de Manaus com data errada

Requerimento gerou confusão durante sessão na Câmara Municipal de Manaus nesta quarta-feira.

Por Bruno Pacheco

24/09/2025 às 14:15 - Atualizado em 24/09/2025 às 14:35

Notícias de Manaus – Um requerimento legislativo apresentado pelo vereador Coronel Rosses (nº 6910/2025) gerou confusão durante sessão na Câmara Municipal de Manaus nesta quarta-feira, 24. O documento solicitava a realização de uma sessão solene em homenagem ao aniversário da Câmara Municipal, marcada para o dia 24 de outubro.

A confusão surgiu porque a data de 24 de outubro é, na verdade, o aniversário da cidade de Manaus, e não da Casa Legislativa. Durante a sessão, um dos vereadores interveio, pedindo explicações ao presidente sobre o teor do requerimento, que havia gerado dúvidas entre os parlamentares.

Em resposta à situação, Rosses respondeu: “Nós pedimos até que isso fosse retirado, mas é justamente isso, é o dia da Câmara, que foi repassado até pelos nossos amigos aqui, alguns vereadores, em que a gente se sentiu na obrigação de homenagear.”

O vereador Eduardo Alfaia (Avante), contudo, explicou o erro nas datas. “Salve engano, o aniversário da Câmara é no dia 8 de outubro, não no dia 24”, disse.

Diante da confusão e do equívoco sobre a data, o texto acabou sendo retirado de pauta. A sessão, por alguns segundos, acabou sendo tomada pelo silêncio após a gafe e gerou comentários entre os parlamentares.

Confira: 

