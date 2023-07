Corpo de Bombeiros combate incêndio em subestação de energia no bairro Ponta Negra, em Manaus

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas combateu, no início da manhã deste domingo (23/07), um incêndio em uma subestação de energia elétrica, na área externa de um empreendimento comercial, no bairro Ponta Negra, zona oeste da capital. Foram enviadas três viaturas da corporação para o local da ocorrência. Não houve registro de vítimas.

“Nossos bombeiros atuaram de forma rápida e precisa para conter as chamas, que rapidamente geraram uma nuvem de fumaça escura no local. O incêndio atingiu somente a subestação, não comprometendo lojas do estabelecimento comercial”, relatou o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Ximenes Muniz.

O incêndio teve início com uma explosão na subestação de energia elétrica, que ocasionou o sinistro. Com a desativação do maquinário, os bombeiros realizaram a contenção das chamas, fizeram o rescaldo e vistoria na área atingida para garantir que não havia mais nenhum foco de incêndio no local.

