Corpo de Bombeiros fala sobre acidente fatal na Avenida do Turismo; Veja o que eles disseram

O acidente causou congestionamento na Avenida do Turismo, e as autoridades pedem cautela aos motoristas que transitam pela área.

Após a análise dos documentos encontrados, a família foi contatada, esclarecendo que uma menina estava na escola no momento do acidente, o que evitou uma tragédia ainda maior.

Os bombeiros atuaram com prontidão, utilizando uma viatura de combate a incêndio com cinco profissionais, uma viatura de resgate com mais três e o comandante da operação.

Notícias de Manaus – Na manhã desta segunda (4) trágico acidente na Avenida do Turismo resultou na morte de Raimundo Nonato Monteiro Machado, de 63 anos, após o carro que ele dirigia, com placa TSD-GF34, perder o controle e capotar em uma ribanceira.

