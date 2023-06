Corpo de Bombeiros usou mais 80 mil litros de água para apagar incêndio em loja de móveis e eletrodomésticos em Manaus

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado, na madrugada desta segunda-feira (12/06), para atender ocorrência de incêndio em uma loja de móveis e eletrodomésticos, na avenida Torquato Tapajós, bairro Colônia Terra Nova, zona norte da capital. Ao todo, oito veículos da corporação foram deslocados para o lugar do sinistro e mais de 80 mil litros de água foram usados pelos bombeiros para cessar as chamas.

“Nossas equipes atuaram com uma ação de pronta resposta assim que fomos acionados. O local, além de loja, também funciona como depósito e enviamos para lá uma equipe robusta para controlar as chamas antes que se propagassem muito rápido. Quando as equipes chegaram ao local, se certificaram de que não havia nenhuma vítima e, a partir disso, foram incansáveis no combate das chamas”, relatou o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Ximenes Muniz.

Na ocorrência, atuaram 32 bombeiros militares e oito veículos da corporação. De acordo com o comandante-geral, para evitar que o incêndio tomasse maior proporção, os bombeiros fizeram a retirada de móveis e eletrodomésticos de dentro do local.

“Nossa preocupação maior era que as chamas atingissem materiais da loja como, por exemplo, colchões que tem queima mais rápida. Por isso, enquanto parte dos nossos bombeiros atuava na utilização de mangueiras de combate a incêndio, outros atuavam de forma rápida e cuidadosa na retirada dos equipamentos de dentro da loja”, explicou.

No local, também estiveram presentes policiais militares e agentes da concessionária de energia elétrica. Na ação, os bombeiros utilizaram 80 mil litros de água e, após a contenção das chamas, foi feito o rescaldo e vistoria de área para garantir que não havia mais nenhum foco de incêndio no local.

Redação AM POST