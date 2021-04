Corpo de criança que caiu no rio é encontrado pelos bombeiros em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O corpo do menino Eduardo Silva Sena, de 1 ano e 2 meses, que estava desaparecido após cair no rio, foi encontrado na tarde desta sexta-feira (30), nas águas do rio que banha o bairro do Educandos, Zona Sul de Manaus.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança havia chegado em uma lancha no flutuante onde morava com os pais, no entanto, acompanhado de outro menor, voltou para a embarcação e caiu no rio.

O cadáver da criança foi encaminhado para o Pelotão do Corpo de Bombeiros e posteriormente será levado para o Instituto Médico Legal (IML).