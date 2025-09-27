A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Corpo de Edilson Pantoja da Silva aguarda reconhecimento no Instituto Médico Legal

A liberação do corpo só pode ser realizada por familiares.

Por Jonas Souza

27/09/2025 às 20:44

Ver resumo

Notícias de Manaus – O Instituto Médico Legal (IML) de Manaus solicita que os familiares de Edilson Pantoja da Silva, de 67 anos, compareçam à sede da instituição para reconhecimento e liberação do corpo. O idoso deu entrada no IML na última quarta-feira (24/09), após falecer por causas naturais no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, localizado na zona leste da capital.

PUBLICIDADE

Leia mais: Influenciador brasileiro suspeito de desviar R$ 146 milhões via PIX é liberado no Panamá

A identificação foi realizada por meio do procedimento de necropapiloscopia — técnica que compara digitais com registros civis — conduzida por peritos do IML em parceria com especialistas do Instituto de Identificação do Amazonas Aderson Conceição de Melo (IIACM).

PUBLICIDADE

O órgão reforça que os corpos permanecem aguardando reconhecimento por até 30 dias. Caso nenhum familiar se apresente, o sepultamento é feito como não identificado em Manaus.

A liberação do corpo só pode ser realizada por familiares. Para isso, é necessário procurar a Coordenação Operacional do IML, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 3216-6040.

O Instituto Médico Legal está localizado na avenida Noel Nutels, nº 300, bairro Cidade Nova 2, zona norte de Manaus.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Brasil

Influenciador brasileiro suspeito de desviar R$ 146 milhões via PIX é liberado no Panamá

Horas após a soltura, Spalone foi incluído no alerta vermelho da Interpol.

há 36 minutos

Brasil

Motorista de aplicativo é atacado com facão por passageiro, assista

Vídeos gravados no interior do carro mostram que o suspeito estava acompanhado de duas mulheres.

há 52 minutos

Mundo

Trump ordena envio de tropas federais a Portland e fala em “uso de força total”

Trump afirmou que instruiu o secretário de Defesa a mobilizar soldados da Guarda Nacional.

há 1 hora

Mundo

Homem “ressuscita” no próprio velório e deixa familiares em choque na Argentina

O incidente ocorreu após a família acreditar que ele havia sido atropelado por um caminhão de cana-de-açúcar em 18 de setembro.

há 2 horas

Brasil

STF envia projeto ao Congresso para reajuste escalonado de salários de servidores do Judiciário

Segundo o documento, a defasagem salarial acumulada dos servidores chegou a 24,21% até julho de 2025.

há 2 horas