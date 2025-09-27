Corpo de Edilson Pantoja da Silva aguarda reconhecimento no Instituto Médico Legal

Notícias de Manaus – O Instituto Médico Legal (IML) de Manaus solicita que os familiares de Edilson Pantoja da Silva, de 67 anos, compareçam à sede da instituição para reconhecimento e liberação do corpo. O idoso deu entrada no IML na última quarta-feira (24/09), após falecer por causas naturais no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, localizado na zona leste da capital.

A identificação foi realizada por meio do procedimento de necropapiloscopia — técnica que compara digitais com registros civis — conduzida por peritos do IML em parceria com especialistas do Instituto de Identificação do Amazonas Aderson Conceição de Melo (IIACM).

O órgão reforça que os corpos permanecem aguardando reconhecimento por até 30 dias. Caso nenhum familiar se apresente, o sepultamento é feito como não identificado em Manaus.

A liberação do corpo só pode ser realizada por familiares. Para isso, é necessário procurar a Coordenação Operacional do IML, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 3216-6040.

O Instituto Médico Legal está localizado na avenida Noel Nutels, nº 300, bairro Cidade Nova 2, zona norte de Manaus.