Corpo é encontrado boiando em igarapé da Zona Leste de Manaus

Notícias de Manaus – Na manhã desta quinta-feira, 21 de agosto, informações relatadas indicam que um corpo foi encontrado boiando no igarapé do bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus.

A localização é acessível pela Avenida Nova República, que frequentemente é utilizada por moradores e frequentadores da área.

A Polícia Militar e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para investigar a situação. O corpo foi avistado por populares que passavam pela região e imediatamente chamaram as autoridades.

A identidade da vítima ainda não foi revelada, e as circunstâncias que levaram à morte são desconhecidas.

Equipes de resgate estão no local, realizando a remoção do corpo e coletando informações que possam ajudar na elucidação do caso. Moradores da área expressaram preocupação com a segurança pública, uma vez que a descoberta de um corpo em um local tão acessível pode indicar a ocorrência de atividades criminosas.

As autoridades estão trabalhando para identificar a vítima e determinar as causas da morte.

Mais informações devem ser divulgadas assim que a investigação avançar.