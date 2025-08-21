A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Corpo é encontrado boiando em igarapé da Zona Leste de Manaus

Vítima não identificada.

Por Marcia Jornalist

21/08/2025 às 09:49

Ver resumo

Notícias de Manaus – Na manhã desta quinta-feira, 21 de agosto, informações relatadas indicam que um corpo foi encontrado boiando no igarapé do bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus.

PUBLICIDADE

A localização é acessível pela Avenida Nova República, que frequentemente é utilizada por moradores e frequentadores da área.

A Polícia Militar e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para investigar a situação. O corpo foi avistado por populares que passavam pela região e imediatamente chamaram as autoridades.

A identidade da vítima ainda não foi revelada, e as circunstâncias que levaram à morte são desconhecidas.

PUBLICIDADE

Equipes de resgate estão no local, realizando a remoção do corpo e coletando informações que possam ajudar na elucidação do caso. Moradores da área expressaram preocupação com a segurança pública, uma vez que a descoberta de um corpo em um local tão acessível pode indicar a ocorrência de atividades criminosas.

As autoridades estão trabalhando para identificar a vítima e determinar as causas da morte.

LEIA MAIS: Motociclista morre em colisão com micro-ônibus na Zona Oeste de Manaus

Mais informações devem ser divulgadas assim que a investigação avançar.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Rondônia

Onça-pintada é encontrada morta após atropelamento na BR-435

Animal foi encontrado entre Vilhena e Colorado do Oeste, no Cone Sul.

há 5 minutos

Manaus

Caso Fernando Vilaça: Justiça do Amazonas interna primos acusados de espancar adolescente até a morte

Tribunal determina medida socioeducativa após crime brutal em Manaus.

há 28 minutos

Rondônia

Justiça nega liberdade a empresário preso com barras de ouro em Rondônia

Defesa alegou que réu é provedor da família, mas tribunal manteve prisão preventiva diante da gravidade do caso.

há 45 minutos

Brasil

EUA avaliam bloquear acesso de Moraes a serviços e plataformas

Medida estudada pelo governo Trump pode restringir ministro do STF em companhias aéreas, hotéis e gigantes de tecnologia.

há 55 minutos

Mundo

Rússia propõe elevar nível das negociações sobre a guerra na Ucrânia

Objetivo é avançar para um cessar-fogo duradouro.

há 1 hora