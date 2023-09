Corpos das vítimas do acidente de avião em Barcelos chegam à Manaus

Manaus/AM – Os corpos das 14 vítimas que morreram no acidente aéreo no município de Barcelos (a 394 quilômetros de Manaus), chegaram à Manaus no fim da tarde deste domingo (17). Os passageiros foram levados para a sede do Instituto Médico Legal (IML), localizado na Zona Norte da capital, onde passarão por procedimento de reconhecimento e liberação para as famílias.

O avião modelo bandeirante, prefixo PT-SOG, operado pela Manaus AeroTáxi, caiu na tarde desse sábado (16), quando tentava se aproximar do aeroporto de Barcelos. Dos 14 ocupantes da aeronave, 12 eram turistas e 2 tripulantes.

De acordo com os registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião estava regularizado e tinha autorização para realizar taxi aéreo. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Confira o nome das vítimas:

Comandante Souza

Copiloto Galvão

Euri Paulo dos Santos

Fábio Campos Assis

Fábio Ribeiro

Gilcrecio Salvados Medeiros

Guilherme Boaventura Rabelo

Hamilton Alves Reis

Heudes Freitas

Luiz Carlos Cavalcante Garcia

Marcos de Castro Zica

Renato Souza de Asis

Roland Montenegro Costa

Witter Ferreira de Faria

Redação AM POST