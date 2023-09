Corpos de últimas cinco vítimas de queda de avião em Barcelos no Amazonas são transladados pela FAB

Os corpos das últimas cinco vítimas da queda de avião em Barcelos (distante 399 quilômetros de Manaus), ocorrida no sábado (16), que ainda estavam no Amazonas, foram transladados na tarde desta terça-feira (19). As vítimas são de Uberlândia em Minas Gerais, são elas Eurí Paulo dos Santos, 68 anos; Fábio Ribeiro, 60 anos; Guilherme Boaventura Rabelo, 43 anos; Halmilton Alves Reis; e Heudes Freitas.

O avião da Força Aérea Brasileira decolou por volta das 15h, do Aeroporto da Base Aérea Militar de Manaus – Ponta Pelada, na zona Sul da cidade. A previsão de chegada em no Aeroporto de Uberlândia (MG), é 20h (horário de Brasília).

Ontem na segunda-feira (18), os corpos de outras nove vítimas identificadas como Gilclésio Salvador Medeiros, 74 anos; Marcos de Castro Zica, 48 anos; Fábio Campos Assis, 45 anos; Witter Ferreira de Farias; Renato Souza de Assis, Luiz Carlos Cavalcante Garcia, Roland Montenegro Costa, 70 anos. Além dos corpos do piloto roraimense Leandro Costa Souza, 40 anos, e copiloto Fernando Luiz Galvão Bezerra, 32 anos, também fot

Cinco vítimas são de Goiás, uma Minas Gerais e um do Distrito Federal. O piloto do avião teve o corpo encaminhado para Boa Vista e o copiloto do avião para Fortaleza.

O acidente

Os 12 turistas estavam seguindo para Barcelos para prática de pesca esportiva, quando uma forte tempestade atingiu o município na tarde de sábado (16). Após o pouso, o avião ultrapassou a pista e todos os ocupantes da aeronave morreram, incluindo o piloto e o copiloto.

A aeronave é um bimotor turboélice do modelo EMB-110 “Bandeirante”, da Embraer. Tinha capacidade de até 18 passageiros e era operado pela empresa ManausAerotáxi. As investigações em torno do acidente estão a cargo do cargo do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VII) e da Polícia Civil do Amazonas.