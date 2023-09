Corpos de vítimas de acidente aéreo em Barcelos chegam a Manaus neste domingo (17)

Manaus/AM – Chegam em Manaus na manhã deste domingo (17), os corpos das 14 pessoas que morreram no acidente aéreo que aconteceu na tarde deste sábado (16), no município de Barcelos (a 394 quilômetros de Manaus).

Os passageiros iriam praticar pesca esportiva do tucunaré no município. entro da aeronave estava 12 turistas e 2 tripulantes.

Em nota, a Prefeitura de Manaus informou que o SOS Funeral irá disponibilizar apoio psicológico para familiares das vítimas da aeronave, diante da necessidade de suporte emocional nesse momento de luto.

Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) confirmou que investigadores do Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VII), de Manaus, órgão regional do Cenipa, foram acionados para atender a queda do avião de matrícula PT-SOG.

Segundo registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave estava regularizada e tinha autorização para realizar taxi aéreo.

Veja o nome das vítimas:

Comandante Souza

Copiloto Galvão

Euri Paulo dos Santos

Fábio Campos Assis

Fábio Ribeiro

Gilcrecio Salvados Medeiros

Guilherme Boaventura Rabelo

Hamilton Alves Reis

Heudes Freitas

Luiz Carlos Cavalcante Garcia

Marcos de Castro Zica

Renato Souza de Asis

Roland Montenegro Costa

Witter Ferreira de Faria

Redação AM POST