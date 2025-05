Corrida ‘Manaus em Movimento’ é adiada em respeito a vítimas de atropelamento no bairro Ponta Negra

Notícias de Manaus – Em respeito às vítimas do trágico acidente que ocorreu na última quinta-feira (1º), durante uma corrida de rua em celebração ao Dia do Trabalhador, a Prefeitura de Manaus anunciou o adiamento da prova “Manaus em Movimento”. Inicialmente marcada para o domingo (4), a corrida será realizada no sábado seguinte, 10 de maio, às 17h30, no complexo turístico da Ponta Negra, zona oeste da capital.

O acidente, que deixou vítimas entre os participantes da corrida do feriado, levou os organizadores a reavaliar a realização do evento como forma de solidariedade e respeito aos atletas e suas famílias.

PUBLICIDADE

Apesar do adiamento da corrida principal, a programação relacionada ao evento será mantida. A entrega dos kits aos atletas inscritos segue confirmada para esta sexta-feira (2), até às 20h, no mirante Lúcia Almeida, no Centro da cidade.

As atividades e serviços de saúde previstos para o sábado (3), das 8h30 às 16h, também estão mantidos. Além disso, a Corridinha — versão infantil da prova — será realizada conforme o cronograma original, às 17h, nas imediações do mirante.

A Fundação Manaus Esporte, responsável pela organização do evento, reforçou que a medida visa prestar respeito às vítimas e garantir que a corrida ocorra em um momento mais adequado, com segurança e tranquilidade para todos.